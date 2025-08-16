Dans une intersaison où la Conférence Ouest semble s’être encore une fois renforcée, la franchise de Golden State n’a pas bougé d’un iota. Pas de quoi inquiéter Stephen Curry, même si le Chef a conscience que ses Warriors ont besoin de renfort pour rivaliser avec les gros contenders.

Quand on regarde la liste des transactions de l’été en NBA, il y a un gros blanc dans la catégorie “Warriors”. Pas de signature d’agent libre, pas de transfert, rien, nada. Le seul mouvement significatif concernant l’effectif de Golden State, c’est le départ du pivot Kevon Looney vers les Pelicans.

Lors de son camp d’été, Stephen Curry a été interrogé sur cette inactivité surprenante des Warriors, traditionnellement actifs et ambitieux sur le marché.

“Ça change, c’est sûr” a déclaré Curry via NBC Sports Bay Area. “Mais ma confiance repose sur l’identité que nous avons réussi à créer au cours du dernier tiers de la saison régulière l’an passé et pendant les Playoffs. Nous avons une très bonne équipe.”

Le dernier mouvement majeur réalisé par les Warriors, c’était évidemment le transfert de Jimmy Butler à la trade deadline de février. Un transfert qui a permis à Golden State de passer d’équipe moyenne à gros poil à gratter à l’Ouest, avec un bilan de 23 victoires sur les 31 derniers matchs de régulière. Les Dubs ont ensuite éliminé les Rockets au premier tour des Playoffs, avant de tomber contre Minnesota suite à la blessure de Curry.

Un tel parcours a de quoi offrir quelques garanties et de la confiance aux Warriors pour l’an prochain, la continuité pouvant représenter un atout majeur à l’Ouest. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que Steph Curry est totalement satisfait de l’effectif actuel :

“Nous savons que nous avons besoin de quelques pièces pour nous aider à atteindre le niveau supérieur.”

Allez hop, petit coup de pression mis sur les épaules des dirigeants de Golden State, histoire qu’ils ne se reposent pas sur leurs lauriers. Quand on a 37 ans comme Steph et qu’on est dans les dernières années de son prime, on veut avoir le maximum de chances de jouer les premiers rôles, et Curry le fait savoir.

Avec notamment l’arrivée de Kevin Durant à Houston en juin dernier, la Conférence Ouest semble encore plus forte que l’an passé. L’effectif expérimenté mais vieillissant des Warriors risque d’avoir quelques difficultés à rivaliser avec les meilleurs si aucun mouvement n’est réalisé d’ici la reprise en octobre prochain.

Morale de l’histoire : il faut continuer de garder un œil sur les Warriors lors des semaines à venir. On surveillera tout particulièrement l’évolution du dossier Jonathan Kuminga (agent libre restrictif), toujours en suspens et qui pourrait déterminer une partie de l’avenir à Golden State…

Source déclaration : NBC Sports Bay Area