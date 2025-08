Jonathan Kuminga de retour aux Warriors la saison prochaine ?

Toujours agent libre restreint, le marché autour de Jonathan Kuminga ne semble pas être des plus actifs. Une manque d’attractivité qui pourrait finalement le faire rester à Golden State, en tout cas, les Warriors ne le transféreront pas à bas prix.

Qu’il semble compliqué ce dossier Jonathan Kuminga. Une utilisation plus que discutable dans la rotation des Warriors depuis l’arrivée de Jimmy Butler, frictions avec le front office et le coaching staff et des discussions de sign-and-trade qui ne semblent pas avoir convaincu GS de le transférer et qui paralyse complètement l’intersaison des Dubs, toujours silencieuse. Kumi se retrouve dans un entre-deux, trop frustré et demandant en argent pour continuer son aventure Warrioresque, mais pas assez attractif pour s’assurer une porte de sortie.

Néanmoins, au vu de la situation, une prolongation avec les Dubs semble de plus en plus probable, en tout cas eux compte bien sur Joku pour la saison prochaine.

The Golden State Warriors will NOT trade Jonathan Kuminga this summer and plan to have him on the roster next season, per @timkawakami

Warriors owner Joe Lacob remains a fan of Kuminga and will only move him for real value pic.twitter.com/JbE8zMsCoj

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 4, 2025

C’est Tim Kawakami, journaliste pour le San Francisco Standard qui nous rapporte tout ça. Étant donné les offres de transferts décevantes reçues par Golden State, les Warriors compteraient finalement conserver leur jeune ailier. En interne, il aurait encore le soutien du proprio Joe Lacob, c’est bien mais c’est pas ce qui va lui offrir plus de minutes la saison prochaine.

Rien n’est fait, en NBA tout peut basculer d’une seconde à l’autre, mais si Jonathan Kuminga venait à rester dans la Baie, difficile de ne pas y voir qu’une solution temporaire avant un départ à un moment plus opportun. Attention qu’un dossier comme ce dernier ne vienne pas entacher une saison pourtant prometteuse derrière Stephen Curry et Jimmy Butler.