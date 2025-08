WNBA : les Sparks de Kelsey Plum sont enfin sur la bonne voie

Cinq matchs cette nuit en WNBA et plein de petites choses à retenir. En résumé, Paige Bueckers n’a aucune pitié, Kelsey Plum et ses Sparks semblent dans une très bonne dynamique, et Alyssa Thomas enchaîne un deuxième triple-double consécutifs pour la troisième fois de sa carrière. On vous décortique tout ça dans ce nouveau récap.

Les résultats de la nuit

Petit tour d’horizon avant de s’intéresser de plus près à certains exploits. Elizabeth Williams (18 points, 10 rebonds) a tranquillement emmené Chicago vers la victoire face aux Mystics. Le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga n’y arrive plus et a perdu son troisième money-time consécutif. Tandis que New York s’est farci les Wings de Dallas, pourtant, tout le monde retiendra la jolie performance à 21 points et 8 rebonds de Paige Bueckers. Attention les chevilles ! Faut rester solide sur les appuis.

PAIGE BUECKERS MY GOODNESS. 🥶

pic.twitter.com/qxfKqt5D6f

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 5, 2025

Envolons nous désormais vers la cité des anges pour y retrouver Kelsey Plum et ses Sparks qui affrontaient cette nuit le Fever d’Indiana. Résultat sans appel en faveur des Angelinas, et ce malgré les 34 points de Kelsey Mitchell en face. L’autre Kelsey du match, Kelsey Plum, a elle aussi performé en inscrivant 25 pions et 11 passes.

Mais au delà de ce simple match, c’est surtout la dynamique de Los Angeles qui est a souligné. 8 victoires sur les 10 derniers matchs après un début de saison en 5-13, la mayonnaise est enfin en train de prendre entre Plum et Rickea Jackson, Dearica Hamby et toutes ses nouvelles coéquipières. De quoi rendre fière l’ancienne joueuse des Aces.

Kelsey Plum hyped up the team after their win against the Fever 👏 pic.twitter.com/OxFEERqp9r

— espnW (@espnW) August 6, 2025

Enfin, direction Phoenix pour parler d’un exploit que personne d’autre n’a réalisé dans l’histoire de la Grande Ligue féminine. Comme attendu, Phoenix a écrasé le Sun du Connecticut en s’appuyant entre autres sur un nouveau triple-double d’Alyssa Thomas (13/12/12). Son deuxième consécutif et la troisième fois seulement dans l’histoire de la WNBA que quelqu’un réalise un back-to-back de triple-doubles… les trois fois sont signées Alyssa Thomas. Un club dont elle seule détient les clés, ça méritait forcément d’être mentionné.

Read the fine print: ALL by Alyssa Thomas. pic.twitter.com/BvTXjxqo6i

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) August 6, 2025

Côté Françaises, malheureusement pas d’énormes performances, mais on note quand même le très joli match de Dominique Malonga à 12 points, 6 sur 8 au tir en 17 minutes, pendant que Gabby Williams était un peu plus en retrait cette nuit (9 points à 3 sur 9). Leïla Lacan (10 points) et Bria Hartley (7 points) ont fait ce qu’elles ont pu dans le naufrage collectif du Sun, mais au moins Migna Touré a pu inscrire ses 2 premiers points de la saison ! On n’oublie pas Marine Johannes, malheureusement un peu maladroite cette nuit avec 2 points à 25% au tir, mais quand même 3 passes décisives.

D’autres tricolores seront à retrouver cette nuit dans le seul match de la soirée. Carla Leite, Janelle Salaün et Iliana Rupert face aux Aces d’A’ja Wilson, ça vous chauffe ?

Le programme du soir