Free Agency : Georges Niang out, Chris Boucher in, ça bouge à Boston

Boston a fait son marché hier soir pour animer une Free Agency en pleine accalmie ces derniers temps. Georges Niang est transféré à Utah, tandis que Chris Boucher fait son arrivée dans le Massachusetts. Encore des économies pour les Celtics, le plan de Brad Stevens se déroule à merveille.

Histoire en deux actes pour les C’s hier soir, dont le premier est le départ de Georges Niang. Arrivé il y a à peine quelques semaines dans le transfert de Porzingis, Niang part finalement direction Utah, attaché à deux picks du second tour, contre le rookie non-drafté RJ Luis Jr. Ça peut paraître cher payé vu comme ça, mais l’objectif était surtout de se débarrasser des 8,2 millions de dollars qu’allait coûter l’ancien Cavalier afin de s’offrir encore plus de flexibilité, mission accomplie. Et puis juste le fait d’imaginer Brad Stevens négocier avec Danny Ainge… c’est les émotions.

The Boston Celtics are trading Georges Niang and two future second-round picks to the Utah Jazz for rookie RJ Luis Jr., sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2025

Mais il aura fallu attendre seulement 18 minutes avant que les Celtics offrent une suite à ce premier move. Chris Boucher débarque à Boston pour un contrat d’un an et 3,3 millions de dollars. Ce bon vieux Shams annonce même que l’ancien Raptor devrait avoir un rôle significatif dans le frontcourt des Champions 2024, et on comprend pourquoi.

Intérieur très prolifique en sortie de banc avec ses 10 points de moyenne l’an dernier. Grand et surtout très long, capable également de shooter depuis le parking (36,3% de réussite la saison dernière), il était également le dernier vestige de l’équipe championne des Raptors 2019, et on a hâte de voir ce qu’il peut proposer dans un autre contexte que celui de Toronto.

Free agent forward Chris Boucher has agreed to a one-year, $3.3 million contract with the Boston Celtics, agent Sam Permut of Roc Nation tells ESPN. Boucher lands a guaranteed deal with the Celtics and is expected to have a significant role in the frontcourt.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2025

Jusque là, Brad Stevens maîtrise sa partition dans cette Free Agency, un max de flexibilité dans le viseur, tout en faisant des petits paris malins sans trop de risques, mais qui pourraient bien s’avérer ultra payant quand l’heure des comptes sera venue. Du Brad Stevens dans le texte finalement.