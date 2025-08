Transfert majeur en WNBA ! Seattle a récupéré Brittney Sykes dans un transfert qui envoie Alysha Clark, Zia Cooke et un premier tour de Draft 2026 à Washington. Gros ajout sur les lignes arrière du Storm. Gabby Williams et Dominique Malonga reçoivent donc du renfort.

L’info est tombée hier, assez tôt dans la soirée. Le Storm de Seattle a décidé de passer un cap dans ses ambitions en s’offrant les services de Brittney Sykes, arrière All-Star cette saison et meilleure joueuse des Washington Mystics. La vétéran de 38 ans Alysha Clark est envoyée en échange, tout comme Zia Cooke (déjà coupée par les Mystics), mais ce qui intéressait le plus la franchise de la capitale c’est sans doute le first pick de Seattle 2026, lui aussi inclus dans le trade.

Breaking: The Seattle Storm have acquired Brittney Sykes from the Washington Mystics in exchange for Alysha Clark, Zia Cooke and Seattle’s 2026 first-round draft pick, the Storm announced. pic.twitter.com/S32nVeptnM

— ESPN (@espn) August 5, 2025

Si le Storm compte passer un cap avec ce mouv, Washington espère sans doute faire la même chose, mais dans le sens inverse. Ça sent la reconstruction à plein nez dans la capitale, une reconstruction au moins déjà bien lancée au vu du superbe duo de rookies Sonia Citron/Kiki Iriafen, toutes les deux All-Star dès leur première saison. Au moins, on peut être sûr que les premières fondations de ce nouveau chapitre sont solides.

Côté Seattle, on récupère une arrière forte défenseuse mais pas que. Elle était la meilleure des Mystics, au scoring, à la création, mais aussi au nombre d’interceptions. Juste le fait d’imaginer son duo défensif avec Gabby Williams… certaines arrières adverses doivent déjà transpirer.

Brittney Sykes led the Washington Mystics in points, assists, and steals this season.

She was traded today to the Seattle Storm. pic.twitter.com/t8RC48fQi8

— I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) August 5, 2025

Actuellement troisième de la Conférence Ouest, Seattle tente le tout pour le tout alors que l’équipe traverse une phase terriblement frustrante en ce moment (trois défaites de suite dans le money-time). On croise les doigts pour que l’intégration de Sykes se déroule de la meilleure des manières et sans coûter trop de minutes à notre Gabby Williams nationale (chauvinisme oblige). Si cet ajout pouvait permettre à deux Françaises de lutter pour le titre ou au moins d’oser l’espérer, on est preneur !