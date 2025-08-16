Comme tous les matins, petit coup d’œil sur ce qu’il s’est passé durant la nuit en WNBA. Spoiler, les Françaises ont brillé, tout comme les têtes d’affiche de la ligue féminine américaine. On a vu aussi le premier match WNBA de l’histoire à se jouer en dehors des frontières US.

Les résultats de la nuit

Les Françaises assurent

La WNBA a un fort accent français cette saison et c’était particulièrement le cas cette nuit.

En effet, si les Golden State Valkyries ont explosé le Chicago Sky (privé d’Angel Reese) 90-59, c’est notamment grâce à Janelle Salaün (15 points) et Iliana Rupert (14 points, 4/4 à 3-points), sans oublier la contribution de Carla Leite (7 points) en sortie de banc. Cela fait désormais 18 victoires pour les Valkyries cette saison, tout simplement un record pour une franchise d’expansion. Ça commence à sentir bon les Playoffs à Golden State.

Janelle Salaün may be a rookie, but she looks like a vet out there 😎

GSV-CHI | ION | WNBA Rivals Week presented by @Ally pic.twitter.com/tFbFRLWjnq

— WNBA (@WNBA) August 15, 2025

Toujours au rayon bleu-blanc-rouge, Dominique Malonga a confirmé sa bonne dynamique du moment, apportant 12 points et 8 rebonds en 19 minutes pour Seattle, qui s’est imposé contre Atlanta – équipe en forme du moment – pour mettre fin à une vilaine série de six défaites consécutives. Gabby Williams a quant à elle ajouté 11 points.

La WNBA attire les foules à Vancouver

On a vécu un moment unique cette nuit à Vancouver.

Pour la première fois de son histoire, la WNBA a organisé un match de saison régulière en dehors des États-Unis. C’est en effet dans l’Ouest du Canada que Seattle et Atlanta ont offert un scénario à suspense (80-78 pour le Storm) aux 16 000 fans présents à la Rogers Arena.

“Le public était incroyable. C’était la première fois à Vancouver, ils ont montré beaucoup d’amour. On adore venir jouer ici, devant ce public très enthousiaste.” – Skylar Diggins, joueuse du Storm

Gros match, grosse ambiance, de quoi donner un aperçu excitant avant l’arrivée du Toronto Tempo en WNBA la saison prochaine.

A THRILLER in Vancouver 🍿

Seattle secures the dub in the first-ever WNBA regular season game in Canada!

Diggins: 21 PTS, 11 AST

Ogwumike: 16 PTS, 8 REBpic.twitter.com/dqbA2oplQt

— NBA (@NBA) August 16, 2025

A’ja Wilson et les stars US au rendez-vous

À l’intérieur des frontières US, les plus grandes stars de la WNBA ont brillé ce vendredi. On pense d’abord à l’inarrêtable A’ja Wilson, qui a sorti une nouvelle masterclass face au Phoenix Mercury : 30 points, 16 rebonds, 2 contres, la victoire au bout, merci au revoir.

A’ja Wilson was astounding in the @LVAces‘ win over the Mercury, 86-83 👏

✔️ A’ja Wilson (7) passed Tina Charles (6) for the most 30+ PTS & 15+ REB games in league history

✔️ 16th double-double on the season

✔️ Four straight double-doubles

✔️ Recorded 30 PTS & 16 REB… pic.twitter.com/59Pq3JR8Qn

— WNBA (@WNBA) August 16, 2025

La nuit a aussi été marquée par le duel XXL entre Kelsey Plum et la prodigieuse Paige Bueckers, avec 28 points pour la première et 29 pour la seconde. Les Los Angeles Sparks ont fini par prendre le dessus sur les Dallas Wings (97-96), mais Bueckers peut garder la tête haute.

“Nous sommes de très bonnes amies. Donc, la meilleure façon de se respecter et d’entretenir cette rivalité mutuelle, c’est de s’affronter… C’est fun de rivaliser avec les meilleures, elle est l’une des meilleures arrières de la ligue. C’est fun de se livrer à un tel duel dans un match de basket.” – Paige Bueckers, après la rencontre

Paige Bueckers And Kelsey Plum Put On A Show In Dallas!! pic.twitter.com/FN1ExFKkt7

— SSN Jay-O (@Jay_3shifty) August 16, 2025

