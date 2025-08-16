En ce mois d’août caniculaire, l’actu NBA est très calme mais un petit transfert est venu animer le marché ces dernières heures : le joueur de Miami Haywood Highsmith a été envoyé à Brooklyn.

La nouvelle a été annoncée par l’insider d’ESPN Shams Charania. Voici les détails complets du deal :

Les Nets récupèrent : Haywood Highsmith, un second tour de draft 2032

Haywood Highsmith, un second tour de draft 2032 Le Heat récupère : un second tour de draft 2026 (protégé 31-55, autrement dit il restera à Brooklyn)

Brooklyn has remained active in trade conversations as the league’s only team with remaining significant cap space, and takes Highsmith in with an unprotected second-rounder. Nets have also acquired two 1sts this offseason to add to the most 1st and 2nd round picks in the league. https://t.co/pnjlseX4SN

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2025

Côté Miami, c’est clairement un mouvement à motivation financière, le Heat économisant 5,6 millions de dollars (le salaire d’Highsmith sur la saison 2025-26) pour pouvoir passer sous la luxury tax. La franchise floridienne libère également une place dans son roster tout en créant une trade exception (5,6 millions). Un peu de flexibilité, ça fait jamais de mal.

Côté Brooklyn, ce transfert permet de récupérer un choix de second tour de draft non protégé en plus d’Highsmith. Ce dernier, qui se remet actuellement d’une opération au genou, est un ailier de 28 ans qui défend fort tout en envoyant plus de 38% de réussite à 3-points (6,5 points de moyenne en 24,6 minutes la saison dernière). Pas sûr néanmoins qu’il entre dans le projet de reconstruction des Nets, lui qui entre en dernière année de contrat.

Source texte : Shams Charania (ESPN)