Victor Wembanyama : les 10 grands rendez-vous de sa saison NBA 2025-26
Le 15 août 2025 à 15:05 par Timéo Gomes
Le calendrier NBA de la saison 2025-26 est tombé hier soir. L’occasion de se plonger dans ce qui nous attend et de déjà cocher quelques dates à ne louper sous aucun prétexte. Et puisqu’on est chauvin, on vous a fait une petite liste des grosses affiches à venir pour Victor Wembanyama. À vos agendas !
Les 10 grosses affiches de Victor Wembanyama
- 22/10 à 3h30 : Spurs @ Mavericks, season opener face à Cooper Flagg et au rival texan
- 7/11 à 1h30 : Spurs vs Rockets, ouverture de la NBA Cup face à l’autre rival texan
- 12/11 à 2h : Spurs vs Warriors, réception de Steph Curry et compagnie
- 20/11 à 2h : Spurs vs Hawks, face-à-face de Frenchies contre Zaccharie Risacher
- 28/11 à 3h30 : Spurs @ Nuggets, duel face à Nikola Jokic
- 25/12 à 19h30 : Spurs @ Thunder, match de Noël contre le champion en titre
- 7/1 à 1h30 : Spurs vs Lakers, réception de LeBron James et Luka Doncic
- 20/1 à 2h : Spurs @ Rockets, encore un duel texan mais cette fois dans le cadre de la Rivals Week
- 1/3 à 19h : Spurs @ Knicks, Wemby débarque au Madison Square Garden
- 12/4 à 2h30 : Spurs vs Nuggets, un autre duel contre le Joker pour clôturer la saison en beauté
Des grosses matchups qui cachent derrière elles une saison à l’importance toute particulière pour notre Wemby national. En plus de son retour de blessure, le Vic sera éligible à une extension de contrat en 2026, à hauteur de 271 millions de dollars sur 5 ans.
C’est déjà un beau pactole, mais qui pourrait être encore plus impressionnant (jusqu’à 326 millions de dollars) si ce dernier était nommé dans une All-NBA Team, ou s’il remportait le DPOY, qui lui semblait déjà promis cette saison avant sa blessure.
On croise les doigts pour que Victor Wembanyama reste en forme pour réussir ce qu’il n’a pas pu finaliser la saison dernière. Son compte en banque en serait ravi en tout cas.