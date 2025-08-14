🚨 LES LAKERS VONT CONSTRUIRE UNE STATUE POUR PAT RILEY !

Annonce qui nous vient tout droit de Los Angeles, les Lakers dévoileront une nouvelle statue devant la Crypto.com Arena le 22 février prochain. À l’honneur, l’ancien joueur puis architecte du Showtime dans les années 80 : Pat Riley.

Alors que la NBA vient de dévoiler son calendrier pour la saison à venir, et que la France a battu l’Espagne en préparation pour l’EuroBasket, les Lakers viennent d’annoncer qu’une statue en l’honneur de Pat Riley sera érigée devant la Crypto.com Arena le 22 février prochain. Tiens, tiens, juste avant d’affronter les Celtics… drôle de coïncidence.

Joueur des Lakers de 1970 à 1976 et champion NBA en 1972, Riley a surtout marqué les Angelinos lorsqu’il en est devenu le coach. 4 titres en 9 ans sur le banc des Purple & Gold (en tant que coach principal) de 1981 à 1990, il est celui qui a construit le Showtime avec Magic Johnson sous ses ordres. Tant d’accomplissements et un impact qui résonne encore dans la NBA d’aujourd’hui, ça mérite bien une statue.

Petite histoire bonus, le Pat a appris la nouvelle dans un appel vidéo avec Jeannie Buss qui comprenait également d’anciens joueurs ayant évolué sous ses ordres comme Magic, Kareem Abdul-Jabbar ou encore James Worthy. Alors on coche le 22 février dans nos calendriers, pour ce qui s’annonce être une belle soirée dans la cité des anges.