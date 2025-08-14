EuroBasket 2025 : l’équipe de France s’impose contre l’Espagne, en préparation (67-75)

Après deux succès face au Monténégro puis au Royaume-Uni, l’équipe de France masculine de basketball passait ce soir à la deuxième phase de sa préparation avec un double choc face à l’Espagne. Première manche à Badalone, où les tricolores se sont imposés au terme d’une rencontre positive !

Que dire de ce match ? Qu’il a d’abord été plutôt satisfaisant, avec des Bleus concernés défensivement qui montrent qu’ils sont en place dans ce secteur du jeu. L’un des grands axes longuement développés par le groupe et Frédéric Fauthoux. Information importante à noter : ni Théo Maledon, ni Nadir Hifi n’ont joué en première mi-temps. Cela n’a pas empêché les tricolores de basculer en tête à la pause, avec un rendu pas parfait mais plutôt satisfaisant, à ce stade la préparation.

🤩 Mais quel panier de Nadir Hifi, pour son premier tir du match !





Ce qui nous intéresse, c’est surtout la deuxième mi-temps. Parce qu’on connaît l’Espagne, on connaît le malin plaisir ibérique, élevé au rang de tradition, de réussir à nous embêter et nous frustrer. Pas loupé, les locaux font leur retard directement au sortir du vestiaire, en exploitant les soucis de construction offensive des Bleus et les imprécisions défensives. Il faudra attendre la fin du 3e quart-temps pour voir un peu de mieux, avec quelques ballons astucieusement grattés par Nadir Hifi mais aussi Sylvain Francisco.

Autant d’opportunités grattées qui permettent aux Bleus de reprendre quelques possessions d’écart. La défense de zone proposée par Sergio Scariolo pour contrer les Bleus est immédiatement mise à mal par un Mam’ Jaiteh qui arrache l’arceau d’un dunk rageur. Hélas, l’Espagne n’abdique jamais quand il s’agit de basket.

Juancho Hernangomez colle 5 points de suite et ramène la sélection ibérique à deux possessions, de quoi mettre la pression. On se dit que c’est bien, que ça fait travailler, mais on préfèrerait idéalement leur coller une belle sanction. Les Bleus augmentent alors leur intensité, ça marche et on reprend le large. De quoi assurer une belle victoire (67-75) avant la revanche ce samedi soir, à Bercy.