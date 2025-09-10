Dans le match le moins attendu, sur le papier, de ces quarts de finale, la Finlande a prouvé qu’elle n’était pas là par hasard. Les coéquipiers de Lauri Markkanen ont livré un match monstrueux pour dévorer la Géorgie (93-79) et se rendre dans le dernier carré de l’EuroBasket.

Une démonstration ! La Finlande a peut-être livré l’une des plus belles performances de toute la compétition lors de ce quart de finale face à la Géorgie. La Slovénie et l’Allemagne sont prévenus, ils ne seront pas un adversaire « facile » à affronter ce vendredi.

Quelques statistiques de la première mi-temps phénoménale des Nordiques : 60% au tir, 67% de loin (10/15 !), 18 passes décisives, 5 joueurs à plus de 7 points, une seule perte de balle, 5 rebonds offensifs. À la pause, ils ne menaient « que » 57 à 40, mais l’écart visuel était extraordinaire.

Score final : 🇫🇮 93 – 79 🇬🇪

LA FINLANDE EST EN DEMI-FINALE DE L’EUROBASKET POUR LA 1E FOIS DE SON HISTOIRE !

Domination complete de la Géorgie et stats collectives folles :

🔸53% au tir

🔸55% à 3-points

🔸9 rebonds offensifs

🔸26 passes décisives

🔸7 joueurs à + de 7 points pic.twitter.com/fdNKleZz9e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 10, 2025

Dans le troisième quart-temps, les Finlandais ont perdu de leur superbe, mais l’expulsion de Goga Bitadze (très bon en première mi-temps) après une faute antisportive à 7 minutes de la fin a mis fin aux espoirs de la Géorgie.

Pourtant les hommes en rouge n’ont pas fait un mauvais match. Le trio Sandro Mamukelshvili – Tornike Shengelia – Duda Sanadze (59 points) n’est pas passé à côté du tout, la construction en attaque était intelligente. Mais la défense, plus fébrile, a plié face aux coups de butoir adverses. En regardant le match, l’Équipe de France peut se demander si ce n’était pas mieux d’éviter ce quart de finale en mondovision.

Première qualification en demi-finales d’un tournoi international dans l’histoire de la Finlande. Et qu’est-ce que c’est mérité. Lauri Markkanen est un formidable leader, Sasu Salin et Mikael Jantunen font des compétitions exceptionnelles et Miikka Muurinen est une promesse dingue pour l’avenir !