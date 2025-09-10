La puissance des champions du monde en titre contre le génie de Luka Doncic, voilà comment on pouvait résumer la rencontre opposant l’Allemagne à la Slovénie ce mercredi soir. Et à ce petit jeu-là, c’est la bande de Franz Wagner qui a pris le dessus malgré le nouveau festival de Luka (39 points).

Les stats de Allemagne – Slovénie

🇩🇪 99-91 🇸🇮

4e quart-temps de patron des champions du monde en titre, qui ont renversé la Slovénie d’un énorme Luka Doncic (39 points).

Direction les demi-finales pour l’Allemagne (face à la Finlande), retour à la maison pour Luka et Cie.

Pendant 30 minutes, on pensait bien que Luka Doncic et ses copains allaient faire tomber le champion du monde allemand. La Slovénie était devant depuis le début du match, Doncic faisait du Doncic malgré les fautes, Klemen Prepelic était en mode Stephen Curry, et l’Allemagne galérait pour vraiment imposer son basket.

Et puis Tristan Da Silva a planté ce shoot monumental :

Si l’Allemagne gagne il faudra repenser à ce shoot monumental de Tristan Da Silva.

Le jeune joueur du Magic a remis l’Allemagne à quatre petits points à l’entame du dernier quart-temps, et a boosté la Mannschaft qui en avait bien besoin. Les Allemands ont planté un 12-0 aux Slovènes (pendant que Doncic était sur le banc…), ponctué par un autre tir XXL d’Andreas Obst pour leur permettre de passer devant 77-74. La Slovénie n’a jamais réussi à s’en remettre.

Dans un soir où Dennis Schroder et Franz Wagner ont connu pas mal de déchets malgré 43 points en combiné, l’Allemagne a su montrer sa puissance collective au meilleur moment, avec l’exécution qu’on attend d’un champion du monde. Et dans un soir où Luka Doncic a planté 39 points, la Slovénie a montré sa Luka dépendance au pire moment, avec l’exécution d’une équipe construite sur un seul joueur.

Nouveau match XXL de Luka Doncic contre l’Allemagne :

🔸39 POINTS

🔸10 REBONDS

🔸7 PASSES

Insuffisant, mais il aura tout donné !

La suite

En arrachant sa qualification pour les demi-finales, l’Allemagne a gagné son ticket pour affronter la Finlande, énorme surprise de cet EuroBasket 2025 et adversaire des Allemands en poule. Les champions du monde en titre sont donc toujours en course pour réaliser un magnifique doublé Mondial 2023 – Euro 2025.

Pour Luka Doncic et la Slovénie par contre, c’est un nouvel échec avant le dernier carré d’une grande compétition.