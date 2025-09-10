TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Officiel : Finlande – Allemagne en demi-finale de l’EuroBasket 2025

Le 10 sept. 2025 à 22:36 par Robin Wolff

finlande allemagne eurobasket
Source image : FIBA

Après Turquie – Grèce, c’est Finlande – Allemagne qui sera la deuxième demi-finale de cet EuroBasket 2025. L’équipe surprise de la compétition rencontrera les favoris, depuis l’élimination de la Serbie et pourtant l’affiche pourrait bien être très équilibrée.

Personne n’imaginait que la Finlande atteindrait les demi-finales de l’EuroBasket 2025 et pourtant, cette place est complètement méritée. Après l’exploit face à la Serbie, les coéquipiers de Lauri Markkanen ont confirmé face à la Géorgie. Une partition magnifique et maitrisée qui a certainement donné encore plus d’ambition aux nordiques.

Mais en face ils retrouveront l’Allemagne (déjà adversaire de poule), qui a battu la Slovénie de Luka Doncic.

Une affiche excitante, sur le papier et a l’enjeu monstrueux. Le vainqueur aura une médaille et sera qualifié pour la finale de la compétition. La rencontre se déroulera à Riga ce vendredi, sans doute à 20h00.

Selon vous qui ressortira vainqueur de ce superbe duel ?

