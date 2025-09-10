EuroBasket 2025, le récap du jour : direction le dernier carré pour la Finlande et l’Allemagne !
Le 10 sept. 2025 à 22:43 par Robin Wolff
Comme tous les soirs, on vous fait le récap du jour concernant les matchs de l’EuroBasket. La Finlande et l’Allemagne sont à l’honneur, et rejoignent la Grèce ainsi que la Turquie en demi-finale !
Les résultats du jour
En ouverture de journée, la Finlande a été absolument monstrueuse face à la Géorgie. Une mi-temps dans les étoiles et une autre parfaitement maitrisée qui ont permis à Lauri Markkanen et ses coéquipiers de se qualifier pour la première demi-finale de leur histoire en compétition internationale. De l’intensité, de la jeunesse, des qualités athlétiques dingues – notamment au rebond – et de l’adresse, cette équipe a tout pour aller loin, très loin !
La puissance des champions du monde en titre contre le génie de Luka Doncic, voilà comment on pouvait résumer la rencontre opposant l’Allemagne à la Slovénie ce mercredi soir. Et à ce petit jeu-là, c’est la bande de Franz Wagner qui a pris le dessus malgré le nouveau festival de Luka (39 points).
Le bracket est à retrouver ici
Le programme de demain
- Gros repos pour les quatre demi-finalistes de cet EuroBasket 2025 !