All-Access – Équipe de France : rester soudés, même dans la défaite

Comme lors de chaque grande compétition, la Fédération Française de Basket-Ball nous propose de se plonger au cœur du groupe Bleu grâce à sa série « All-Access ». Trois épisodes sont déjà sortis, un premier sur la prépa, un deuxième sur le début de la compétition, et un troisième sur le rebond post-défaite face à Israël. Ce quatrième volet est malheureusement porteur de mauvaises nouvelles, mais fait peut-être partie des fondations de quelque chose de plus grand.

Après avoir fini première de son groupe, l’Équipe de France était en droit de se projeter dans cet EuroBasket 2025. Minimum quart de finale, les demies peut-être et pourquoi pas une finale dans un monde idéal. Malheureusement, ce doux rêve Bleu s’est fait éclater en vol par une équipe géorgienne bien décidée à réaliser un exploit. Ça fait mal, et ça fera mal encore un petit bout de temps, en espérant que cette jeune EDF n’oublie jamais cette douleur histoire de ne jamais avoir à la ressentir de nouveau !