EuroBasket 2025 : Grèce – Turquie (20h) commenté en live sur TrashTalk !

Alerte générale ! Le choc des demi-finales de cet EuroBasket 2025 entre la Grèce et la Turquie sera commenté en live par Alex et Simon demain soir. Vu la confrontation, commencez déjà à préparer le popcorn !

Et oui, même si nos Bleus sont malheureusement sortis prématurément de la compétition en huitièmes de finale, l’EuroBasket est loin d’être terminé, et quand une affiche comme celle-là se profile, on est obligé de sortir le dispositif XXL.

Turquie et Grèce s’affronteront demain soir dans un affrontement de titans. Alperen Sengun et ses coéquipiers n’ont toujours pas perdu un seul match depuis le début du tournoi et Giannis Antetokounmpo compte bien mettre un terme à cette série pour offrir une chance de titre à sa Grèce natale. Alors comment vivre ce duel d’une meilleure manière qu’en étant accompagné par les analyses d’Hexpert de Alex et Simon ? Pas besoin de se poser la question.

Rendez-vous ici même dès 20h !