On jouait la nuit passée les derniers matchs de la saison régulière de WNBA. Le bracket des Playoffs est officiel, rendez-vous dimanche soir pour le début des choses sérieuses !

Les résultats de la nuit

Inutile de revenir pendant mille ans sur cette dernière soirée de régulière puisque on a honnêtement déjà switcher sur la suite avec le début des Playoffs dès dimanche. Hier soir Paige Bueckers s’est amusé une dernière fois pour ponctuer une exceptionnelle saison rookie, les Aces ont terminé leur régulière avec une SEIZIEME victoire de suite le mood est bon, et les Françaises des Valkyries se sont chauffées une dernière fois avant les premiers Playoffs de l’histoire de la franchise.

The official bracket for the 2025 WNBA Playoffs presented by @Google is set 🚨

Round 1 begins Sunday, September 14! pic.twitter.com/h591q7gCt1

— WNBA (@WNBA) September 12, 2025



Janelle Salaün, Iliana Rupert et Carla Leite vont vite comprendre le problème puisque les Valkyries affronteront Napheesa Collier et le Lynx dès le premier tour, Gabby Williams et Dominique Malonga héritent des invincibles Aces et le cadeau est clairement empoisonné, alors que Marine Johannes et le Liberty auront également fort à faire face au Mercury. Quatre matchs dès dimanche, on rentre dans le dur, pour savoir qui succèdera au Liberty dans quelques semaines !