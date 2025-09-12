EuroBasket 2025, la preview d’Allemagne – Finlande : quand l’expérience rencontre l’insouciance

Le dénouement de cet EuroBasket 2025 approche à grands pas, c’est donc tout naturellement que ces demi-finales vont déterminer qui se battra pour être couronné roi du Vieux Continent. Et on commence avec un affrontement inattendu entre les champions du Monde en titre allemands et une jeune formation finlandaise qui ne manque pas de surprises.

Situation inédite dans cet EuroBasket 2025 puisque deux équipes de la même poule vont de nouveau s’affronter, cette fois avec beaucoup plus d’enjeu. Il y a une finale à aller décrocher !

Si on se fie au premier affrontement en phase de groupe, le suspense devrait être d’assez courte durée. La Mannschaft avait étrillé les Finlandais en leur collant 30 pions dans le caisson. Franz Wagner et Dennis Schröder avaient été les meneurs de ce massacre, en gros, un match comme un autre pour une Allemagne qui maîtrise son sujet de bout en bout depuis le début de ce tournoi.

GERMANY GOING TO THE SEMI-FINALS 🇩🇪 #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/XNEnLLxMKC

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Pour autant, est-ce que la Finlande des poules est la même que celle qui va se présenter en demi-finale ? Rien n’est moins sûr. Entre temps, Lauri Markkanen et ses copains ont réalisé l’upset du siècle en sortant la Serbie grande favorite de la compétition, et quand ils se sont retrouvés en quart avec le statut de favori face à la Géorgie, aucun problème, match géré de bout en bout. En quelques jours, cette formation finlandaise semble s’être complètement transformée.

Ce ne sera donc pas une mince affaire pour l’Allemagne de se défaire de cette sangsue qu’est la Finlande. Cependant, on a beau adorer l’insouciance, la fougue, la jeunesse de Markkanen, Muurinen et consorts, en face ce sont les champions du Monde, une équipe en mode rouleau compresseur depuis que les hostilités ont été lancées. Le retour à la réalité peut être très rude.

Lauri Markkanen rallies the Finnish fans with their traditional chant ❤️🇫🇮🗣️

Finland reaches the @EuroBasket semifinals for the first time in history!

Watch all the EuroBasket action live on @courtside1891: https://t.co/fPC0xWqtRn pic.twitter.com/gcodaJIEzc

— NBA (@NBA) September 10, 2025

En tout cas on a hâte de se poser devant cette opposition de styles et d’identités. Rendez-vous dès 16h pour découvrir qui sera le premier qualifié en finale de cet EuroBasket 2025 !