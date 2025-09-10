Victor Wembanyama veut créer une section « d’ultras » supporters aux Spurs

Victor Wembanyama est une superstar différente en NBA. Ses origines européennes et son engagement pour la communauté de San Antonio lui ont permis de développer une idée : créer un groupe « d’ultras » des Spurs. Réunir les fans les plus fous de la franchise dans une section de supporters.

Le 14 septembre, les habitants de San Antonio ont un rendez-vous. Victor Wembanyama et les Spurs ont prévu des essais, pour créer un groupe de supporters bruyants. Des « ultras » à l’américaine qui pourraient aider la franchise Texane a être encore plus redoutable à domicile. Le Frost Bank Center ne sera plus jamais de glace.

En étant à l’origine de cette initiative, l’Alien confirme son investissement à San Antonio. Il semble être tombé amoureux de sa communauté et tente tout pour la faire gagner et retrouver le trône de la NBA.

Victor Wembanyama est également un grand fan de football. Il a longtemps été gardien, même si ses coups francs semblent prouver l’inverse. Une passion qui l’a mené à observer des stades européens en fusion après un but. Le genre d’ambiances qui porte une équipe et qui met la tête sous l’eau à l’autre.

Les San Antonio Spurs auront-ils la plus grosse ambiance en NBA la saison prochaine ? Si oui, il faudra encore et toujours remercier le crack du Chesnay-Rocquencourt.

Source texte : Victor Wembanyama