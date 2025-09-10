EuroBasket 2025, la preview de Slovénie – Allemagne : seul contre tous

Le dernier quart de finale de cet EuroBasket 2025 est peut-être le plus beau sur le papier. Slovénie – Allemagne, ce mercredi soir à 17h00, où l’affrontement entre un monstre en mission et les champions du monde en titre.

Le basket-ball est parfois désigné comme le sport collectif le plus individuel et le dernier quart de finale de l’EuroBasket 2025 peut être une bonne manière d’affirmer ou infirmer cette opinion. Ce soir, le probable meilleur joueur de la compétition affronte la probable meilleure équipe dans un match qui sent la poudre.

Luka Doncic a marqué 37% des points slovènes depuis le début de la compétition et a distribué 36% des passes décisives. Le jeu passe par lui et rien que lui. Une méthode qui a été suffisante pour battre une très bonne équipe d’Italie et atteindre le Top 8 du Vieux Continent.

Luka Doncic is scoring 36.89 percent of his team’s points at the Eurobasket.

For context: That’s more than MJ in any of his NBA years. (Only Wilt beats that percentage in two seasons).

Also: Doncic leads Slovenia in rebounds, assists, blocks and steals.

Historical carry job. pic.twitter.com/iVx91rP8Q2

— HoopsHype (@hoopshype) September 7, 2025

Mais cette fois, la marche est encore un petit peu plus haute. L’Allemagne est championne du monde en titre et dispose d’un roster profond mené par un duo Dennis Schroder – Franz Wagner qui marche sur l’eau. Ils ont dominé tous leurs matchs de poules avec une facilité déconcertante et ont éliminé le Portugal malgré une adresse cataclysmique.

Slovénie – Allemagne, c’est ce soir à 20h00, à Riga. Et ce sera peut-être l’affiche avec le plus haut niveau technique de toute la compétition. Un génie sera à l’oeuvre et douze monstres essaieront de le contrôler.