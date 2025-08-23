L’EuroBasket 2025 débute ce mercredi 27 août. Inutile de rappeler qui est champion d’Europe en titre et qui avait perdu en finale, concentrons nous plutôt sur cette édition. Place à la présentation des quatre poules, en commençant par le Groupe A et son immense favori, la Serbie de Nikola Jokic.

Direction Riga pour ce Groupe A. La Lettonie, nation surprise de la Coupe du Monde 2023, accueille un groupe hétérogène avec un très grand favori, deux voire trois beaux outsiders et deux équipes potentiellement en dessous, sur le papier. Nu tad mēs sākam (ça veut dire “c’est parti” en letton) !

Les rosters

Serbie (à définir) : Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Balsa Koprivica, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Alen Smailagic, Nikola Topic, Uros Trifunovic, Tristan Vukcevic

Le programme

Mercredi 27 août, 13h45 : République Tchèque – Portugal

Lettonie – Turquie

Serbie – Estonie

Turquie – République Tchèque

Estonie – Lettonie

Portugal – Serbie

République Tchèque – Estonie

Lettonie – Serbie

Turquie – Portugal

Estonie – Turquie

Portugal – Lettonie

Serbie – République Tchèque

Estonie – Portugal

République Tchèque – Lettonie

Turquie – Serbie

L’Arena de Riga s’annonce bouillante. Le public letton est réputé bruyant, et la composition du groupe annonce quelques ambiances chaleureuses. Un derby face à l’Estonie, un énorme choc contre les Serbes, le public turc qui voudra se faire entendre, les Portugais qui mettront du rouge et du vert partout. Sur le terrain ? Un énorme favori évidemment, la Serbie de Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, les Serbes n’ont jamais été champions d’Europe et voudront débloquer cette nouvelle étoile sur le maillot. Les bronzés de Paris 2024 ont une équipe taillée pour la médaille d’or et sont les favoris de la compétition avec l’Allemagne. Cette phase de poule ne sera rien d’autre qu’un échauffement pour le Joker et ses potes, et derrière ça devrait s’écharper sévère pour les places 2 à 4.

Deux favoris pour être dans le slip des Serbes ? La Lettonie de Kristaps Porzingis et la Turquie d’Alperen Sengun. Les Turcs ont une équipe plus solide sur le papier mais les Lettons auront l’appui de leur public et on saura très vite qui a le meilleur mood puisque les deux pays s’affronteront dès le premier jour. Les Tchèques semblent un cran en dessous et tenteront le braquage, facile quand on a le sosie de Palerme de la Casa de Papel (Vit Krejci). Un peu moins cotés les Estoniens n’auront rien à perdre, tout comme les Portugais de Neemias Queta, de retour à un EuroBasket pour la première fois depuis 14 ans.

A noter que le Groupe A croisera avec le B en huitièmes de finale, celui de l’Allemagne et de la Lituanie. Autant dire qu’il vaudrait mieux finir dans les deux premiers du groupe.

Le prono de la rédac

Serbie

Turquie

Lettonie

République Tchèque

Portugal

Estonie

Un groupe fort intéressant comme dirait l’autre, avec du bruit en tribune et quelques masterclass à venir ! Et d’ailleurs, on ne sait toujours pas qui est “l’autre” de “comme dirait l’autre”.