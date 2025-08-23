Amis amateurs de basket, de WNBA, de la ville de Seattle et de votre beau pays qu’est la France, la nouvelle qui va suivre est probablement la meilleure de votre week-end : Dominique Malonga a cartonné cette nuit face aux Wings. Ils commencent à comprendre !

Les résultats de la nuit

Après deux défaites de suite, une première cette saison, le Lynx a tapé du poing sur la table dans l’Indiana. Victoire 95-90, toujours sans Napheesa Collier mais avec une Jessica Shepard en fusion (22 points, 11 rebonds et 10 passes à 10/11 au tir). Mais la re-sta en fusion qui nous intéresse ce matin c’est évidemment Dominique Malonga, qui a profité à 300% de la claque des Storm face aux Wings.

Après sa perf historique il y a deux jours face aux Sparks Paige Bueckers avait besoin de souffler et le Storm en a profité, avec une victoire de 35 points et la part belle faite aux remplaçantes. Parmi elles ? La future GOAT Dominique Malonga, qui nous a donc sorti une bombe de match, une de plus. Coeur avec les doigts, drapeau bleu blanc rouge, régalez-vous avec les highlights ci-dessous, à base de domination intérieure de course, la fille sait tout faire.

Dominique Malonga put up another stellar performance in the @seattlestorm‘s win over the Wings ✨

22 PTS | 9 REB | 2 AST | 3 BLK | 83.3 FG%

The rookie joins Breanna Stewart and Lauren Jackson as the only rookies in Storm franchise history to record 250+ PTS & 150+ REB in a… pic.twitter.com/v7e7A8JxG5

— WNBA (@WNBA) August 23, 2025



Côté françaises Gabby Williams n’a pas eu besoin de forcer, et dans le dernier match le trio de Tricolores des Valkyries a été sérieux mais a pris de plein fouet le génie d’Alyssa Thomas, auteure d’un nouveau triple-double, son 17è en carrière et son 6è cette saison, record all-time égalé.

Alyssa Thomas tonight 🔥

• 13 points

• 12 rebounds

• 16 ASSISTS

• 2 blockspic.twitter.com/bzLkhbGL76

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 23, 2025

15 points pour Janelle Salaün, 9 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres pour Iliana Rupert, 6 points et 3 passes pour Carla Leite, la France de WNBA va bien merci pour elle, et ce soir on surveillera Marine Johannes et le trio bleu du Sun de Connecticut. Ça s’arrête quand ? Jamais !

Le programme de ce soir