La frayeur est passée pour Malik Beasley. Depuis l’affaire Jontay Porter, les joueurs pris dans des enquêtes pour paris illégaux autour de la NBA ont le droit de s’inquiéter, mais l’arrière n’est désormais plus en danger. Il va pouvoir retrouver un contrat dans la Grande Ligue.

Jusqu’ici, Malik Beasley passait peut-être le pire été des joueurs actifs dans la Grande Ligue. Expulsé de son appartement de Detroit, l’arrière avait surtout été placé sous enquête par le District Est de New York à propos de paris illégaux lors de la saison NBA 2023-24.

Mais aujourd’hui Shams Charania a soulagé les fans du joueur. Il n’est plus sous investigation et peut donc à nouveau prétendre à un contrat en NBA.

Breaking: Malik Beasley is no longer a target of the federal gambling investigation conducted by the Eastern District of New York, his attorneys Steve Haney and Mike Schachter told ESPN. This potentially reopens free agency for one of the NBA’s top shooters. pic.twitter.com/elbC09hprW

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 22, 2025

Difficile de savoir quelle est sa côte à l’heure actuelle. Il sort de la meilleure saison de sa carrière. Plus de 16 points et 41% de loin de moyenne en sortie de banc, mais ses problèmes extra-sportifs de cet été viennent rajouter une couche à un dossier déjà assez chargé.

Plus beaucoup d’équipes n’ont d’argent en banque pour lui proposer un très beau contrat, mais nul doute que dans un bon contexte, Malik Beasley peut créer une vraie différence et permettre à une franchise de rêver encore plus grand.

Source texte : Shams Charania