Particulièrement en vue pour sa première sélection en Équipe de France, Alex Sarr passe un été à 100 à l’heure, entre la prépa de l’EuroBasket 2025 et le reveal de son nouveau coloris signature en collab avec Decathlon. Voici la Canaveral 900, un petit nuage bleu qui va l’emmener – on croise les doigts – jusqu’à la médaille d’or à Riga le 14 septembre.

En mars, l’équipementier français révélait en grande pompe le début de son partenariat avec le deuxième choix de la dernière Draft NBA. Un premier pont entre Decathlon et la Grande Ligue avec un fort accent français, logique. D’un côté, c’est un bel accomplissement pour la marque du Nord qui pose un pied sur les parquets de l’Association. De l’autre, Alex Sarr envoie un message puissant en endossant un rôle d’ambassadeur Decathlon au plus haut niveau.

L’implication du pivot des Wizards va bien au-delà de la simple égérie. Le Toulousain travaille main dans la main avec les équipes R&D de Decathlon pour se rapprocher du modèle ultime adapté à ses besoins et à ceux de tous les basketteurs. Après un premier coloris Player Edition de la Fast 900 en hommage à la ville rose, Alex Sarr franchit une nouvelle étape avec la sortie de la Canaveral 900 et son coloris bleu signature. L’annonce a été faite ce jeudi sur les réseaux de la marque avec un clip à la DA originale, à la fois décalée et léchée, qui montre que la firme française peut regarder les leaders américains de la pompe droit dans les yeux à l’image de Sarr qui a terminé quatrième des votes pour le titre de Rookie de l’Année au terme d’une première saison aboutie dans la capitale US.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Decathlon Basketball 🏀 (@decathlon_basketball)

Du côté de la paire, les ingénieurs prônent la verticalité. Préparez-vous à sortir la combinaison de cosmonaute, la Canaveral 900 offre du rebond et un amorti hyper confort grâce à sa semelle en VFOAM que l’on retrouve aussi sur les meilleures chaussures de running. Le grip a également été travaillé pour une grosse adhérence au terrain grâce à la technologie VPU Ultra Fine Contact. En d’autres termes, attendez-vous à voir Alex Sarr clouer son adversaire au parquet avant de monter vers l’arceau la tête la première. Enfin, pour celles et ceux qui n’auraient pas la ref du blaze de la paire, Cap Canaveral est l’un des sites principaux de lancement de fusées dans l’espace. Ceci explique cela.

Sur l’empeigne, on retrouve le nom de la paire et le logo Decathlon, magnifiés par un bleu électrique qui matchera parfaitement avec sa tenue en sélection à Katowice dès jeudi contre la Belgique. La languette et les lacets intégralement noirs font mieux ressortir la signature argentée d’Alex. La Decathlon Canaveral 900 est disponible en bleu (édition limitée portée par Alex Sarr pendant l’EuroBasket 2025) et en noir pour 90€. Pas la peine de tourner autour du pot, c’est la seule paire portée par un joueur NBA disponible à moins de 100€. Une promesse chère à Decathlon qui souhaite rendre le sport accessible à tous grâce à des produits abordables et techniques imaginés en France et désormais portées fièrement jusque sur les parquets outre-Atlantique. Cocorico ? Cocorico.