L’EuroBasket 2025 débute ce mercredi 27 août. Inutile de rappeler qui est champion d’Europe en titre et qui avait perdu en finale, concentrons nous plutôt sur cette édition. Place à la présentation des quatre poules, et on enchaine par le Groupe B, celui des champions du monde en titre.

Direction Tampere en Finlande pour ce Groupe B. La bouillotte Lauri Markannen tentera de frapper un grand coup, ou peut-être même cinq, pour s’extirper en bonne place d’un groupe qui contient également du très beau monde. Selvitetäänpä tämä kaikki (ça veut dire “on décrypte tout ça ?” en finnois) ?

Les rosters

Allemagne (à définir) : Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, David Kramer, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Nelson Weidemann

Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, David Kramer, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Nelson Weidemann Lituanie (à définir) : Eimantas Bendzius, Laurynas Birutis, Marek Blazevic, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevicius, Mantas Rubstavicius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas, Arnas Velicka, Kristupas Zemaitis

Eimantas Bendzius, Laurynas Birutis, Marek Blazevic, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevicius, Mantas Rubstavicius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas, Arnas Velicka, Kristupas Zemaitis Montenegro : Kyle Allman, Igor Drobnjak, Vladimir Mihailovic, Balsa Zivanovic, Zoran Vuceljic, Dordije Jovanovic, Andrija Slavkovic, Emir Hadzibegovic, Bojan Tomasevic, Marko Simonovic, Zoran Nikolic, Nikola Vucevic

Kyle Allman, Igor Drobnjak, Vladimir Mihailovic, Balsa Zivanovic, Zoran Vuceljic, Dordije Jovanovic, Andrija Slavkovic, Emir Hadzibegovic, Bojan Tomasevic, Marko Simonovic, Zoran Nikolic, Nikola Vucevic Finlande : Jacob Grandison, Andre Gustavson, Mikael Jantunen, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Miikka Muurinen, Olivier Nkamhoua, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen

Jacob Grandison, Andre Gustavson, Mikael Jantunen, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Miikka Muurinen, Olivier Nkamhoua, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen Suède (à définir) : Denzel Andersson, Simon Birgander, Tobias Borg, Wilhelm Falk, Viktor Gaddefors, Ludvig Hakanson, Pelle Larsson, Olle Lundqvist, Mattias Markusson, Barra Njie, Melwin Pantzar, Kenny Pohto, Adam Ramstedt, Nicholas Spires, Felix Terins

Denzel Andersson, Simon Birgander, Tobias Borg, Wilhelm Falk, Viktor Gaddefors, Ludvig Hakanson, Pelle Larsson, Olle Lundqvist, Mattias Markusson, Barra Njie, Melwin Pantzar, Kenny Pohto, Adam Ramstedt, Nicholas Spires, Felix Terins Grande-Bretagne (à définir) : Amin Adamu, Daniel Akin, Jubrile Belo, Kaiyem Cleary, Quinn Ellis, Aaryn Rai, Myles Hesson, Noah Horchler, Luke Nelson, Gabe Olaseni, Tarik Phillip, Ethan Price, Joshua Uduje, Josh Ward-Hibbert, Jelani Watson-Gayle, Pat Whelan, Carl Wheatle, Akwasi Yeboah

Le programme

Mercredi 27 août, 12h30 : Grande-Bretagne – Lituanie

Grande-Bretagne – Lituanie Mercredi 27 août, 15h30 : Montenegro – Allemagne

Montenegro – Allemagne Mercredi 27 août, 19h30 : Suède – Finlande

: Suède – Finlande Vendredi 29 août, 12h30 : Allemagne – Suède

Allemagne – Suède Vendredi 29 août, 15h30 : Lituanie – Montenegro

Lituanie – Montenegro Vendredi 29 août, 19h30 : Finlande – Grande-Bretagne

Finlande – Grande-Bretagne Samedi 30 août, 12h30 : Lituanie – Allemagne

Lituanie – Allemagne Samedi 30 août, 15h30 : Grande-Bretagne – Suède

Grande-Bretagne – Suède Samedi 30 août, 19h30 : Montenegro – Finlande

Montenegro – Finlande Lundi 1er septembre, 12h30 : Suède – Montenegro

: Suède – Montenegro Lundi 1er septembre, 15h30 : Allemagne – Grande-Bretagne

Allemagne – Grande-Bretagne Lundi 1er septembre, 19h30 : Finlande – Lituanie

Finlande – Lituanie Mercredi 3 septembre, 12h30 : Montenegro – Grande-Bretagne

Montenegro – Grande-Bretagne Mercredi 3 septembre, 15h30 : Lituanie – Suède

Lituanie – Suède Mercredi 3 septembre, 19h30 : Finlande – Allemagne

Du très très beau monde en Finlande pour ce premier tour. Pêle-mêle ? Lauri Markannen devant son public, les champions du monde Dennis Schroder et Franz Wagner, le bûcheron Jonas Valanciunas ou encore le Booba addict Nikola Vucevic. Un groupe relevé duquel, on ne va pas se mentir, devraient avoir du mal à s’extirper la Suède et la Grande-Bretagne. Les Suédois sont plutôt spécialistes de la biscotte et du meuble en kit, les Anglais préfèrent le rugby, le foot et la bouffe dégueulasse, alors pour le basket merci de laisser la parole aux spécialistes.

L’Allemagne est championne du monde en titre après une Coupe du Monde 2023 exceptionnelle, les Lituaniens sont systématiquement une valeur sûre, le Montenegro commence à avoir l’habitude de ces grands matchs et la Finlande a une bonne tête de coquin avec son leader Lauri Markannen, dans la stratosphère lors des matchs amicaux des dernières semaines. On surveillera évidemment chaque match des locaux, notamment celui face à la Suède avec une énorme concentration potentielle de blonds dans la salle, et on aura aussi un oeil sur ce qui pourrait être la finale de ce Groupe, le 30 août entre l’Allemagne et la Lituanie. Les quatre sortants de ce Groupe B croiseront en huitième avec ceux du Groupe A, celui de la Serbie, et on conseille donc fortement à tout ce beau monde de ne pas finir quatrième, on vous aura prévenu.

Le prono de la rédac

Allemagne

Lituanie

Finlande

Montenegro

Grande-Bretagne

Suède

Les Allemands en favoris, les Lituaniens en parfait trouble-fête, le Montenegro et la Finlande en habitués, voilà pour les quatre favoris de ce Groupe B. Logique respectée ou grosse surprise en vue ? Rendez-vous dès le 27 pour un début de réponse.