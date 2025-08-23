Bon. On était tranquillement en train de préparer notre EuroBasket, devant des highlights de la République Tchèque, quand le téléphone s’est mis à s’allumer façon sapin de Noël. Quoi ? Tony Snell, l’anguille aux 600 matchs NBA, vient de signer à… Boulazac ? Ah bon.

“Tony Snell découvre les sites naturels de Dordogne”, “Tony Snell parle de Derrick Rose en dégustant une terrine de sanglier”, “Tony Snell en pèlerinage au Square des Quinconces à Bourg-en-Bresse”… tout ça sera donc possible la saison prochaine puisque l’ancien joueur des Bulls, des Bucks, des Pistons, des Hawks, des Blazers et des Pelicans a donc signé à Boulazac histoire de chauffer encore un peu plus le bouillant public du Palio.

🚨 𝐓𝐨𝐧𝐲 𝐒𝐧𝐞𝐥𝐥, 𝟔𝟒𝟖 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐬 𝐝𝐞 𝐍𝐁𝐀 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐁𝐁𝐃 !

L’ailier américain (1m98, 33 ans) vient compléter l’effectif du Boulazac Basket Dordogne pour la saison 25/26 🔥

🗞️ Toutes les infos ➡️ https://t.co/QUJ44nKhH5#GoBBD pic.twitter.com/5xJEunkiH9

— BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) August 23, 2025



Solide ailier aux neuf saisons NBA, le pépère Snell a tourné jusqu’à 8,5 points de moyenne dans ses meilleures années et était référencé jusqu’en 2022 comme un très costaud 3 and D. Deux finales de conférence disputées donc l’expérience est folle, et Tony sera donc à n’en pas douter l’une des attractions du championnat cette année.

Plus sérieusement, rappelons que Tony est devenu il y a quelques temps un porte-parole en NBA en ce qui concerne le spectre autistique. En effet, les deux enfants du joueur portent un trouble autistique et lui-même a découvert récemment qu’il en était atteint à un degré moindre. De quoi avoir envie de lui donner tout plein d’amour, même si on se souvient aussi de cette ligne de stats historique, et non Tony on n’allait pas l’oublier de sitôt, faudrait pas oublier qu’on est avant tout là pour tailler :

Quoiqu’il arrive on surveillera de près les premiers pas du garçon, à Boulazac et partout en France. Et surtout mon grand fais toi plaisir, parce que la terrine de sanglier c’est vraiment de la frappe.