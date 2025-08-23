A quatre jours du début de l’EuroBasket 2025, on connait une grande partie des rosters des 24 nations présentes. Aujourd’hui la Serbie a officialisé le sien et… ça fait flipper.

Un mec (Bogdan Bogdanovic) qui va chercher des victimes et qui les ramène à son chef (Nikola Jokic) pour qu’il les bouffe. Voilà à peu près à quoi ressemble le roster de la Serbie, médaillée de bronze aux Jeux de Paris 2024 et parmi les immenses favoris pour cet Euro.

Le roster de la Serbie

Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Tristan Vukcevic

L’effectif de Pesic est monstrueusement expérimenté, le plus expérimenté de la compétition à ce niveau, et si les Serbes restent sur quelques belles compétitions internationales ils n’ont étonnamment jamais été champions d’Europe et au vu du groupe qui débutera l’Euro mercredi tout autre résultat qu’une médaille d’or sera une déception.

Les Serbes défonceront affronteront en phase de groupe la Lettonie, la Turquie, la République Tchèque, le Portugal et l’Estonie et croiseront en huitièmes avec le groupe de l’Allemagne et de la Lituanie notamment. Nikola Jokic est en mission pour aller chercher l’une des choses qui manque à son incroyable palmarès après un été à profiter de ses chevaux et de pâtisseries maison.

Tous aux abris, voilà les favoris.