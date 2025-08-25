EuroBasket 2025 : la présentation des arrières de l’équipe de France

L’EuroBasket, ça commence dans deux jours, et il fallait bien qu’on vous fasse une présentation détaillée de notre chère équipe de France ! Secteur de jeu par secteur de jeu, voici les clés de compréhension pour chaque profil présent chez les Bleus. Et on commence avec les meneurs et arrières !

Nadir Hifi

Meneur, 1,84m. Club : Paris Basket

Rappelé au buzzer par Frédéric Fauthoux pour l’EuroBasket 2025, en raison de la blessure qui prive Matthew Strazel d’une participation à la compétition, Nadir Hifi est un dragster. Le genre de joueur qui peut faire des miracles au bout d’une possession ultra compliquée, qui peut amener la folie qui débloque le groupe et lance une grosse séquence collective. Un électron libre par définition.

En défense, il faudra néanmoins faire plus d’efforts. Les acquis d’Hifi dans ce secteur de jeu peuvent parfois être fragiles. Attention à ne pas devenir la porte d’entrée de l’adversaire vers le cercle. L’enjeu est à la hauteur de la récompense. Et on va kiffer voir Nadir en bleu durant l’Euro, car c’est la récompense logique d’un parcours particulier, celui d’un bosseur acharné.

Sylvain Francisco

Meneur, 1,85m. Club : Zalgiris Kaunas (Lituanie)

Après deux ans loin de l’équipe de France, Sylvain Francisco signe son retour dans la sélection tricolore. Un retour qu’il doit à sa bonne alchimie avec le reste du groupe, mais aussi sa belle gestion de la balle en jeu. Un sens du collectif qui a plutôt bien fonctionné avec le reste du groupe, cause principale de son retour en équipe de France selon Frédéric Fauthoux, qui explique dans une interview à l’Équipe aussi que son sens du jeu offensif, notamment sur écran, a beaucoup compté dans le choix final.

On apprécie aussi sa défense, facteur qui certainement été déterminant face à un profil comme Nadir Hifi, plus en difficulté dans ce compartiment du jeu, un point compliqué dans une équipe qui se souhaite d’abord mur infranchissable avant d’être une force de frappe majeure. Sylvain Francisco, c’est aussi l’expérience. En EuroLeague, du côté de Kaunas, il a eu cette saison beaucoup de responsabilités. De quoi lui permettre de gérer une multitude de situations différentes.

Théo Maledon

Meneur, 1,93m. Club : ASVEL

Un extérieur complémentaire des autres, avec une forte appétence pour le jeu en pick and roll. Contrairement à Sylvain Francisco, qui lui excelle dans le drive, Théo Maledon se démarque par son talent pour servir l’intérieur à l’origine de l’écran. Ses inspirations individuelles sont parfois bonnes et à poursuivre. Dans la distribution du jeu, là aussi pas de surprise : un meneur désormais expérimenté qui sait contrôler le rythme balle en main tout en dirigeant proprement les opérations.

Sans doute la valeur la plus sûre sur le poste 1, Théo Maledon devrait/pourrait être le titulaire de l’équipe de France à la mène. Un peu plus que Francisco encore, il dégage énormément de sérénité. L’un des axes majeurs du jeu tricolore pour cet Euro, sans aucun doute.

Elie Okobo

Arrière, 1,91m. Club : AS Monaco

Sans parler non plus d’un go-to-guy offensif, Elie Okobo est un joueur qui reste capable de se créer lui-même le jeu et de débloquer certaines situations par son seul talent. Attention à ne pas manger trop de ballons, à jouer avec variété, mais Elie est – sur le papier – l’une des principales lames de l’équipe de France qui va disputer l’EuroBasket. Cela malgré sa préparation un poil compliquée sur le plan du scoring. Encore une fois interrogé sur le sujet du choix à l’extérieur, Fred’ Fauthoux a parlé dans l’Équipe d’une complémentarité satisfaisante entre Elie et les autres joueurs sélectionnés.

Déjà présent avec les Bleus en préparation pour les Jeux Olympiques, il n’avait l’an passé pas été retenu. Cet Euro 2025 est pour lui une chance d’asseoir dans la durée sa place en sélection, et tout indique qu’il est capable de devenir un des cadres du groupe à l’avenir.