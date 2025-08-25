EuroBasket 2025 : la présentation des ailiers de l’équipe de France

L’EuroBasket, ça commence dans 2 jours, et il fallait bien qu’on vous fasse une présentation détaillée de notre chère équipe de France ! Secteur de jeu par secteur de jeu, voici les clés de compréhension pour chaque profil présent chez les Bleus. On enchaîne avec les ailiers !

Bilal Coulibaly

Ailier, 2,03m. Club : Washington Wizards (NBA)

Un ailier qui défend très fort, qui peut aussi être excellent en attaque. Bilal Coulibaly est l’une des armes majeures de l’équipe de France, en plus d’être désormais l’un des leaders du groupe. Il peut défendre sur une grande variété de profils, est une pile en termes d’énergie. De là à dire que sa forme dicterait celle des Bleus ? Quand même pas, mais on parle ici d’un garçon qui peut faire le très beau temps de l’équipe. Avec notre relative difficulté attendue dans la peinture, il sera essentiel de ne pas autoriser l’adversaire à scorer de partout. Dans cet esprit, Bilal est le couteau suisse parfait.

Zaccharie Risacher

Ailier, 2,03m. Club : Atlanta Hawks (NBA)

Le premier choix de la Draft 2024 est enfin en équipe de France. Un profil très long, capable d’aller jouer en percussion et surtout d’artiller derrière l’arc. Un futur casse-tête pour l’adversaire, comme Bilal d’ailleurs, car très grand et compliqué à défendre. Mettre un grand ? Le risque de ne pas suivre en termes de mobilité. Un petit ? Attention, ça risque de déclencher à mi-distance ou de passer en puissance. Zaccharie est aussi l’un des relais forts de l’attaque tricolore.

Le gros défi de son Euro sera de ne pas s’enfermer dans une manière unique de jouer, de varier les plaisirs pour faire suer les défenses. Parlons de défense, justement. Zaccharie, c’est du très propre et, encore une fois comme Bilal, ça s’adapte à bon nombre de profils. Notre tandem de luxe sur l’aile, celui du futur des Bleus, est sous vos yeux !

Isaiah Cordinier

Ailier, 1,96m. Club : Virtus Bologne

Son impact aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été énorme. Cette année, on n’en attend forcément pas moins. Un joueur qui rentre dans tous les plans de jeu, partageant son énergie et faisant preuve d’une grande maturité en termes de lecture de jeu. Un taulier, l’un des leaders du groupe, capable de défendre, de planter de très loin, de faire à peu près tout ce qu’on lui demande, en fait. Et sans broncher, avec la même intensité peu importe le contexte. Finalement, on connaît tous Isaiah Cordinier : ce joueur qu’on a dans nos équipes de basket, qui joue bien partout et qui nous foutrait presque le seum.

Timothé Luwawu-Cabarrot

Ailier, 2,01m. Club : Saski Baskonia

Un ailier shooteur, capable de tenir des missions défensives sans faire d’erreurs. Particulièrement déçu après avoir été laissé de côté pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, TLC est de retour en bleu pour l’Euro. Dans un groupe jeune, au sein duquel il apporte de l’expérience. Son rôle ne sera sans doute pas celui du go-to-guy, mais assurément celui d’un archer capable de créer la panique dans les cerveaux adversaires. Et aussi d’être écouté dans le vestiaire, rempli de jeunes prenant encore leurs marques en sélection.