Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025

Changement de dernière minute dans l’effectif des Bleus pour l’EuroBasket 2025 qui débute dans quelques jours. Nadir Hifi va prendre la place de Matthew Strazel, forcé de quitter la sélection pour une blessure à la cuisse. Le meneur du Paris Basket va donc connaître sa première grosse compétition sous le maillot tricolore.

Ce qui semblait être une simple mise au repos cachait en réalité une réelle blessure. Mis sur le banc pour le dernier match de préparation contre la Grèce, Matthew Strazel doit finalement faire une croix sur l’EuroBasket à venir en raison d’une blessure à la cuisse. Coup d’arrêt pour une Équipe de France qui déroulait jusque-là avec 5 victoires sur 5 matchs en préparation. Le joueur de Monaco va être remplacé, et c’est un autre meneur de 23 ans que Frédéric Fauthoux a sorti de sa manche.

OH ! NADIR HIFI EST REPÊCHÉ POUR L’EURO !! 🇫🇷

Matthew Strazel doit céder sa place au buzzer pour une blessure à la cuisse 😥

Y’a jamais de bon timing pour ça mais là… On pense fort à toi Matt 🙏 https://t.co/FA6kB5Yx3z

C’est du haut de ses 6 sélections en EDF que Nadir Hifi aura la lourde tâche de pallier la blessure de Matthew Strazel. Heureusement s’il y a bien un jeune à qui un tel défi ne fait pas froid aux yeux, c’est bien lui. L’insouciance, la fougue de la jeunesse et la volonté de prouver qu’il a sa place, toutes ces choses animent le meneur du Paris Basket, et on espère le voir dans ses œuvres sur tout cet Euro.

Immense pensée à Matthew Strazel, une blessure n’est jamais une bonne nouvelle, mais alors quand elle survient à l’aube d’une compétition internationale, on ne peut qu’imaginer la frustration. On lui souhaite un bien prompt rétablissement, ce n’est qu’une question de temps avant de revoir le Monégasque enfiler la tunique bleue.