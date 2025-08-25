WNBA : retour gagnant pour Napheesa Collier (32 points)

C’est parti pour le petit résumé quotidien de la nuit de WNBA. Trois matchs cette fois-ci et une info majeure : Napheesa Collier est de retour et elle est toujours la reine du bal.

Les résultats de la nuit

On y voit de plus en plus clair dans la course aux Playoffs – qui débuteront le 14 septembre – et cette nuit deux franchises ont fait un grand pas vers la qualification pour la postseason, qui concerneront on le rappelle les huit meilleures équipes de WNBA, sans distinction de conférence. Le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga devrait en être, avec une nouvelle victoire cette nuit à Washington et un bilan désormais à 20-18 qui les maintient à la sixième place. Nneka Ogwumike a collé 30 pions plus le buzzer beater, Gabby a ajouté 10 points et 5 passes tandis que Dom continue son opération démolition avec 17 points, 10 rebonds et 3 steals toujours en sortie de banc.

A Dallas d’autres Françaises se sont rapprochées des Playoffs puisque les Valkyries ont tapé les Wings, comme moi au KFC, et que Janelle Salaün (9 points et 9 rebonds), Iliana Rupert (17 points et 6 rebonds) et Carla Leite (DNP) ne sont désormais qu’à une ou deux victoires du feu d’artifice pour la toute nouvelle franchise WNBA. Un peu plus haut au classement le Lynx a repris sa marche en avant grâce notamment aux 32 points de Napheesa Collier, de retour après sept matchs d’absence et visiblement pas en manque de rythme. Ce soir 4 Françaises sur le pont du côté de New York, et à Chicago si le Sky l’emporte face aux Sparks, ça commencera à sentir très bon pour les Bleues de Golden State dans la course aux Playoffs.

Le programme du soir