EuroBasket 2025 : Nikola Jokic au coeur d’une présélection de la Serbie… terrifiante

La présélection de l’équipe de Serbie pour l’EuroBasket 2025 est connue, et elle est pour le moins… inquiétante. Nikola Jokic en tête d’affiche, derrière de multiples joueurs qui offrent un mélange d’expérience, d’énergie, de jeunesse. Pour la dernière du coach Svetislav Pesic à la tête de la sélection, les Serbes veulent frapper fort.

L’or comme unique objectif. Et avec une telle présélection, on ne peut pas dire que la Serbie fait mal les choses. Une équipe impressionnante avec Nikola Jokic comme figure de proue, et de multiples noms connus soit en NBA, soit en Europe. On mentionnera évidemment Nikola Jovic (Heat), Nikola Topic (Thunder), Tristan Vukcevic (Wizards), mais surtout Bogdan Bogdanovic (Clippers) et Vasilije Micic (Hapoël Tel Aviv, ex-Hornets). Voici la liste complète :

C’est qu’une liste, c’est que “sur le papier”.

Mais bon sang, ça rigole pas là. https://t.co/aW9CikmCsB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2025

Lors de l’EuroBasket 2025, la Serbie affrontera en première phase la Lettonie, le Portugal, la République Tchèque, la Turquie et l’Estonie à partir du 27 août. L’ensemble des matchs auront lieu à Riga, à compter du 27 août. Une poule où les Serbes seront évidemment grands favoris.