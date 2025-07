Nikola Vucevic pourrait être libéré par les Chicago Bulls

Alors que tout l’univers NBA s’attendait à un transfert de Nikola Vucevic cet été, le pivot monténégrin reste encore et toujours un membre du vestiaire des Chicago Bulls. Mais probablement plus pour très longtemps puisque la franchise de l’Illinois pourrait décider de couper le meilleur ami d’Evan Fournier.

Si Arturas Karnisovas et Marc Eversley ont prouvé une chose depuis leur arrivée à la tête des Chicago Bulls, c’est qu’ils n’étaient pas des spécialistes des transferts. Ces derniers se font rares et sont souvent au désavantage de la franchise mythique de l’Illinois.

Et les négociations pour Nikola Vucevic ne semblent pas mieux se passer. Selon Yahoo Sports, personne ne se bouscule pour récupérer le pivot monténégrin et ce dernier pourrait même être coupé cet été ou en cours de saison par les Taureaux.

BREAKING: The Chicago Bulls are expected to release Nikola Vucevic If a trade can’t be finalized, per @YahooSports

— Shot Coverage (@ShotCoverage) July 27, 2025

Nikola Vucevic tournait à 18,5 points, 10,1 rebonds, 53% au tir et 40% de loin la saison dernière. Il est expérimenté et n’a plus qu’une saison de contrat à 18 millions de dollars, mais les Bulls ne parviennent pas à la transférer…

Le pivot ne colle pas très bien avec la nouvelle philosophie de jeu rapide de la Windy City. L’équipe se base sur des jeunes athlètes et un joueur plus rapide et vertical complèterait sans doute mieux le 5 majeur. Actuellement, Zach Collins et Jalen Smith sont les seuls autres intérieurs de l’effectif.

Avec cette rumeur, il sera sans doute encore plus compliqué de transférer Vouche et des équipes attendront patiemment son “licenciement”. Une franchise comme les Golden State Warriors pourrait bien se frotter les mains. Si tout se passe bien pour le monténégrin, le tweet assassin d’Evan Fournier ne sera plus vrai dans quelques temps…

