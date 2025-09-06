EuroBasket 2025 : malgré un Porzingis XXL, la Lituanie domine la Lettonie (88-79)

C’était probablement l’affiche la plus attendue des 1/8e de finale de samedi, en tout cas celle qui s’annonçait la plus serrée à l’EuroBasket. Dans le derby balte opposant la Lettonie à la Lituanie, c’est Jonas Valanciunas et ses copains qui ont fait leur loi à Riga, s’imposant 88-79 contre la bande de Kristaps Porzingis.

Les stats de Lettonie – Lituanie

Privée de l’excellent meneur Rokas Jokubaitis, et évoluant en terre hostile, la Lituanie se retrouvait face à un gros challenge ce samedi. 40 minutes plus tard, on peut dire qu’elle n’a jamais vraiment tremblé.

🇱🇹 88-79 🇱🇻

Sans Rokas Jokubaitis et malgré un énorme Kristaps Porzingis en face, la Lituanie a dominé la Lettonie chez elle, en patron.

Direction les 1/4 de finale, face à la Grèce ou Israël.

Les Lituaniens ont pris les commandes dès le début de match sous l’impulsion d’un grand Arnas Velicka (21 points, 12 passes), pour avoir dix points d’avance à la pause. Un écart que la Lettonie n’a ensuite jamais réussi à combler. Les contributions d’Azuolas Tubelis et Deividas Sirvydis (18 points chacun) ont fait mal aux Lettons, tandis que Jonas Valanciunas – de façon assez surprenante – n’a joué que dix minutes en sortie de banc.

Dans un match haché, dur et intense, la Lettonie a montré de grosses limites et beaucoup de frustration (32 fautes !). Tout l’inverse de leur parcours surprise à la Coupe du Monde 2023.

Kristaps Porzingis trop isolé

Grande star de la Lettonie, Kristaps Porzingis a tenu son rang : 34 points, 19 rebonds, 2 contres. Des stats de monstre, ponctuées par des actions qui rendraient jaloux Victor Wembanyama.

Belle imitation de Victor Wembanyama

Le problème, c’est que le nouveau joueur des Atlanta Hawks a fait un peu cavalier seul contre la Lituanie. Arturs Zagars a été trop discret, Davis Bertans ne s’est jamais pointé à la salle, et le collectif letton a été d’une faiblesse assez criante en attaque. Seul Rihards Lomazs (21 points, 7 passes) a vraiment contribué autour de KP, mais sinon c’était le désert.

Compliqué dans ces conditions d’espérer une place en quart de finale de l’EuroBasket, même avec le soutien de tout un peuple.

La suite

Fin d’aventure donc pour les Lettons, qui terminent leur Euro sur une bien mauvaise note. Pour la Lituanie par contre, direction les quarts, avec une opposition contre la Grèce de Giannis ou Israël en perspective.