C’est un tremblement de terre pour le basket européen. Après 15 ans et 222 matchs de bons et loyaux services à la tête de la sélection espagnole, Sergio Scariolo a décidé de quitter la Roja. Un adieu pas glorieux qui clôture pourtant un chapitre aux innombrables succès (et aux nombreuses bagarres avec nos Bleus).

Difficile de résumer le passage de Sergio Scariolo avec l’Espagne sans très vite tomber dans une énumération de titres et de médailles. Quatre fois champion d’Europe (2009, 2011, 2015, 2022), champion du Monde en 2019 et deux fois médaillé Olympique en 2012 (argent) et 2016 (bronze).

Ce genre de liste suffit à vous placer un bonhomme, qui même si on ne peut que très peu le blairer dans notre Hexagone, force le respect par l’empreinte et la domination qu’il a exercée sur les parquets.

C’était lui l’ennemi, l’antagoniste, celui que l’on voulait chicoter à chaque compétition, mais qui nous faisait malheureusement très souvent perdre notre sourire en un instant.

Le destin fera en sorte que la France triomphe enfin de ce démon espagnol au moment où son coach historique a pris une pause (de 2012 à 2015). Vincent Collet aura au moins eu ces 3 ans de répit avant de cauchemarder à nouveau du tacticien italien.

Dommageable tout de même de finir un passage si immense, sur un EuroBasket 2025 catastrophique où son équipe enchainera déconvenues et immense choke pour ne même pas passer le premier tour (Alexa…). La planète basket appellera ça la fin d’une ère, en France on préfère appeler ça justice.

La rivalité et l’animosité n’efface pas le respect, c’est une page qui se tourne pour le basket espagnol, en espérant (pour nous) que la prochaine sera marquée par un épouvantail du nom de Freddy Fauthoux.

