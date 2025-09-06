EuroBasket 2025, le récap du jour : en un mot, SURPRENANT !

Il ne faisait pas bon d’être favoris dans ces quatre premiers huitièmes de finale d’EuroBasket. Certains ont trébuché, ont été inquiétés, avant que la foudre s’abatte sur celui qui semblait pourtant le plus imbattable. Quelle journée mes aïeux !

Les résultats du jour

Turquie – Suède : 85-79

– Suède : 85-79 Allemagne – Portugal : 85-58

– Portugal : 85-58 Lituanie – Lettonie : 88-79

– Lettonie : 88-79 Serbie – Finlande : 86-92

La première journée de ces huitièmes de finale d’EuroBasket vient de se terminer, et comment vous dire qu’il était absolument impossible de prévoir ne serait-ce qu’un quart de ce qui allait se passer en un peu plus d’une demi journée. Les Turcs ont ouvert le bal face à la Suède dans ce qui devait être une formalité. Résultat, les Suédois se sont accrochés jusqu’au bout avant de finalement craquer sur une interception et une contre attaque d’Alperen Sengun. Un piège d’évité, le premier d’une longue série pour les favoris.

Puisque pour les Allemands champion du monde en titre, rebelotte ! Le Portugal s’est montré beaucoup plus accrocheur que prévu profitant de la maladresse abyssale de la Mannschaft (1/24 à 3 points avant de relever la barre). Trois quart-temps très serrés, avant un brutal retour à la réalité pour la Seleção qui se fera passer un savon dans les 10 dernières minutes, mais peu importe leur compétition était déjà réussie. Le favori de la rencontre s’en sort donc une nouvelle fois, mais attention, ceci pourrait être annonciateur d’un séisme à venir (c’est subtil là ?).

Score final : 85-58 Allemagne.

Un score final pas du tout représentatif de l’ensemble de la rencontre, le Portugal a tenu le regard pendant 30 minutes ! 🇵🇹

Mais un money time en mode ROULEAU COMPRESSEUR (33 à 7) permets à l’Allemagne d’avancer au tour suivant.

Next ! 👏🇩🇪

Dans le seul match un tant soit peu normal de la journée, la Lituanie s’est défait des Lettons malgré un Kristaps Porzingis des très grands soirs (ou après-midi en l’occurrence). Les Lituaniens attendront donc de savoir qui de la Grèce ou d’Israël se dressera sur leur chemin en quart de finale.

Et enfin, le clou du spectacle. Annoncé comme IMMENSE favorite de la compétition par la grande majorité des observateurs, la Serbie ferait mieux de s’intéresser au rayon Pampers puisqu’elle vient de complètement bazarder ses espoirs de titre en s’inclinant face à la fougue finlandaise. Un choke immense qui n’a d’égal que l’exploit de cette Finlande que personne n’attendait aussi impressionnante. Peut-être que ça arrange Nikola Jokic qui retrouvera plus vite ses chevaux.

La Serbie était, avec l’Allemagne, le grand favoris de la compétition.

Quelle déception. Quelle claque !

Une équipe qui n’a jamais été championne d’Europe et qui était destinée à l’être avec Prime Jokic. C’était leur tournoi, leur moment.

C’est raté. C’est TERRIBLE. pic.twitter.com/5mjCUMZqMZ

Nous en tout cas on pense à nos Bleus, et sans vouloir trop s’avancer, il y a une Géorgie à terrasser avant, on se dit que PEUT-ÊTRE, il y a un coup à faire pour atteindre les demi-finales de cet EuroBasket. Mais ça ce sera pour une autre fois.

