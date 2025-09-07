À 14h15, l’Équipe de France défiera la Géorgie dans le cadre des huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Les Bleus sont favoris, sans doute pour la dernière fois de la compétition et il faudra assumer ce statut face à une équipe dangereuse, qui a fait tomber l’Espagne la semaine passée.

Depuis la blessure d’Alexandre Sarr, la raquette de l’Équipe de France est, sur le papier, son gros défaut. Pourtant, face à la Pologne et l’Islande, Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard et Mam Jaiteh n’ont pas vraiment été testés. Ils ont réussi à gérer leur nombre de fautes et à dominer, physiquement et techniquement, les secteurs intérieurs adverses. Problème, ces derniers ne contenaient pas Goga Bitadze et Sandro Mamukelashvili.

La Géorgie est un adversaire bien différent pour nos Bleus. L’effectif n’est pas spécialement dense et tourne à 30% à 3-points depuis le début de la compétition, mais il ne sera pas aisé de les battre athlétiquement, ce qui a fait la force des hommes de Frederic Fauthoux jusqu’ici. Le duel sera musclé et préparera bien le vainqueur à un potentiel gros quart de finale face à la Serbie.

Pour s’imposer, l’Équipe de France devra dominer à l’extérieur et dans les ailes. Depuis le début de la compétition, de nombreux joueurs ont sorti de jolis matchs : Sylvain Francisco contre la Slovénie, Théo Maledon contre l’Islande, Bilal Coulibaly face à la Belgique, Élie Okobo et Zaccharie Risacher plus régulièrement, mais ils n’ont jamais tous été bons au même moment. Certaines individualités comme Isaïa Cordiner ou Nadir Hifi n’ont pas encore montré leurs plus beaux visages.

L’objectif principal sera de ne pas se faire peur, surtout au vu du niveau proposé par les Bleus dans le quatrième quart-temps serré, face à Israël et d’arriver en pleine confiance face au gros défi attendu en quart-de-finale.