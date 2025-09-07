EuroBasket 2025 : la preview des 1/8e de finale de dimanche

La fin des huitièmes de finale c’est aujourd’hui. Après quatre belles affiches hier, on passe à la vitesse supérieure ce dimanche. L’EuroBasket 2025 va vivre une des ses journées les plus intenses avec en point d’orgue, le match de la France contre la Géorgie.

Programme du jour

11h00 : Pologne – Bosnie-Herégovine

14h15 : France – Géorgie

– Géorgie 17h30 : Italie – Slovénie

20h45 : Grèce – Israël

La preview complète de France – Géorgie

La journée commencera assez doucement avec une affiche qui n’est pas la plus excitante de ces huitièmes de finale, mais qui pourrait pourtant être l’une des plus intéressantes. La Pologne et la Bosnie-Herzégovine n’ont pas les mêmes qualités, mais un niveau équivalent sur le papier. La Pologne misera sur son collectif et sa densité d’effectif tandis que la Bosnie-Herzégovine a sans doute le meilleur joueur du match, Jusuf Nurkic, qui essaiera de dominer la peinture.

VOICI LES 8ÈMES DE FINALES DE L’EURO :

Turquie 🇹🇷 vs Suède 🇸🇪

Allemagne 🇩🇪 vs Portugal 🇵🇹

Lituanie 🇱🇹 vs Lettonie 🇱🇻

Serbie 🇷🇸 vs Finlande 🇫🇮

France 🇫🇷 vs Géorgie 🇬🇪

Grèce 🇬🇷 vs Israël 🇮🇱

Italie 🇮🇹 vs Slovénie 🇸🇮

Pologne 🇵🇱 vs Bosnie Herzégovine 🇧🇦 pic.twitter.com/uS48gVIy0H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 4, 2025

Après le match de la France, c’est la plus grosse affiche du week-end qui se déroulera à Riga. L’Italie et la Slovénie sont deux équipes qui pourraient se mêler à la lutte pour la médaille dans de meilleures circonstances. Luka Doncic et ses coéquipiers montent en puissance tandis que Simone Fontecchio et les siens ont fini à la deuxième position du groupe le plus relevé de la compétition. La preuve, l’Espagne est éliminée et oui, ça fait du bien de le rappeler.

Enfin, la Grèce tentera d’assumer son statut face à Israël. Une équipe qui a prouvé pouvoir être dangereuse contre la France. Mais Giannis Antetokounmpo sera concentré, le chemin vers la finale dans la partie gauche de cet EuroBasket 2025 est relativement ouvert, il faut en profiter.