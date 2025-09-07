Si le week-end était jusque-là plutôt bien chargé avec le début des quarts de finale de l’Euro, on a cependant eu droit cette nuit à une petite respiration, une pause NBA avec l’intronisation de quelques légendes au Hall of Fame. Une cuvée assez iconique.

La liste des entrants

Team USA 2008 (Redeem Team)

Carmelo Anthony

Danny Crawford

Billy Donovan

Dwight Howard

Sue Bird

Sylvia Fowles

Maya Moore

Micky Arison

De la légende au mètre carré, c’est un peu l’idée d’une soirée de Hall of Fame me direz-vous, mais hier soir il y avait une odeur supplémentaire, avec des personnages iconiques par leur style ou leur histoire.

On démarre par lui parce que ce sera fait, Carmelo Anthony a illuminé la soirée de sa veste orange, lui qui portait déjà si bien la couleur à Syracuse ou New York. Souriant en orange puis ému tout en noir au moment de remercier sa famille, trop mim’s Melo. Dwight Howard a embrayé avec quelques mots notamment pour le Shaq, la fanbase de Chicago a craché du sang en voyant Billy Donovan sur l’estrade et on s’est rappelé au bon souvenir de la Redeem Team de 2008, intraitable sur les terrains pour laver l’affront d’Athènes. Tiens, Kobe Bryant est donc une deuxième fois Hall of Famer, à titre posthume cette fois-ci.

Parmi les visages connus ces dames ont également eu droit aux applauses. Les carrières aussi longues qu’exceptionnelles de Sue Bird et Sylvia Fowles sont désormais entrées dans la légende, et celle – beaucoup plus courte mais tellement intense et propre à elle – de Maya Moore a également été honorée cette nuit.

