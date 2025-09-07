Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche !

Cette semaine ? On aborde les derniers hectomètres de la dernière ligne droite avant les Playoffs, et on devrait y voir pas moins de… 6 Françaises !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Le Storm n’est pas encore qualifié automatiquement pour les Playoffs mais à moins d’un séisme ça devrait le faire, avec – si possible – la huitième place à éviter pour ne pas se taper Minnesota au premier tour. Individuellement Gabby domine toujours autant en défense mais peine à retrouver sa grinta offensive de la première partie de saison. L’odeur des Playoffs devrait rétablir un semblant de vérité, vous l’aurez lu ici en premier.

Seattle Storm vs Los Angeles Sparks : 8 points à 4/12 au tir dont 0/4 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 2 steals en 33 minutes

Seattle Storm vs New York Liberty : 7 points à 3/9 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals en 31 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 11,8 points à 42,5% au tir dont 32,5% du parking, 85,3% aux lancers, 4,4 rebonds, 4,2 passes, 2,3 steals et 0,5 contre en 31,8 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Moins de dingz cette semaine pour Dominique, mais un rôle désormais tout trouvé : dominer en sortie de banc. Les Playoffs vont être pour elle un véritable boost d’XP et il y a même un monde où elle met tout le monde d’accord dès sa première postseason. Marche par marche, mais Dom a de grandes jambes.

Seattle Storm vs Los Angeles Sparks : 8 points à 3/4 au tir et 2/6 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 14 minutes

Seattle Storm vs New York Liberty : 8 points à 4/7 au tir dont 0/2 du parking, 0/2 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 2 steals en 31 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 7,7 points à 55,1% au tir dont 22,2% du parking, 58,3% aux lancers, 4,6 rebonds, 0,9 passe, 0,4 steal et 0,6 contre en 14,1 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Pas super en vue cette semaine mais on connait les bails avec MJ. La lumière des interviews la bassine mais celle des matchs importants sublime son talent et lui donne des inspirations magiques. Y’a un gros premier tour de Playoffs qui se profile, mais Marine en a vu d’autres. Les grands one legs en prime time c’est pour le week-end prochain, il est où l’émoji coeur ?

New York Liberty @ Golden State Valkyries : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

New York Liberty @ Seattle Storm : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,6 points à 39,8% au tir dont 34,4% du parking, 84,2% aux lancers, 2 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 18,8 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Blessée au genou, Bria a terminé sa saison et le bilan un peu fade du Sun ne doit pas occulter le rôle de l’internationale à la mène de son équipe. Des points, du hustle de fou et du leadership, elle est l’une des grandes satisfactions de la saison à Connecticut.

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : DNP

Connecticut Sun @ Chicago Sky : DNP

Connecticut Sun vs Phoenix Mercury : DNP

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8,9 points à 36,2% au tir dont 36,7% du parking, 77,2% aux lancers, 2 rebonds, 3,1 passes et 0,8 steal en 22,8 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Arrivée sur tard après l’Euro, Leila n’a eu aucun mal à se mettre dedans et est très vite devenue l’une des têtes d’affiche de la WNBA toute entière. Aucun doute sur le fait qu’elle dominera très vite en WNBA tant elle semble être faite pour cette Ligue.

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : 17 points à 6/9 au tir dont 1/2 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 2 steals et 1 contre en 31 minutes

Connecticut Sun @ Chicago Sky : 8 points à 4/9 au tir dont 0/2 du parking, 01 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

Connecticut Sun vs Phoenix Mercury : 14 points à 4/9 au tir dont 0/2 du parking, 6/6 aux lancers, 1 rebond et 1 steal en 25 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 10,4 points à 47,7% au tir dont 22,4% du parking, 85,7% aux lancers, 2,4 rebonds, 3,7 passes, 2,2 steals et 0,2 contre en 26,6 minutes

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Elle prend tout ce qu’elle peut prendre au bout du banc du Sun et réussit tant bien que mal à profiter de sa première expérience US. On la reverra très vite chez nous et ce ne serait pas étonnant qu’on lui redonne sa chance dans un an.

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : 0 point en 8 minutes

Connecticut Sun @ Chicago Sky : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 passe en 17 minutes

Connecticut Sun vs Phoenix Mercury : 3 points à 1/3 au tir dont 1/1 du parking et 1 rebond en 7 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 1,8 point à 36,7% au tir dont 41,2% du parking, 0,2 rebond, 0,4 passe et 0,3 steal en 7,1 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Encore une qu’on a hâte de voir en Playoffs tiens. Les Valkyries ont validé leur ticket cette semaine et on est déjà pressé de voir Carla répondre aux journalistes en sortie de carton dans un Game 1. Une crack, qui n’a pas fini de les faire craquer.

Golden State Valkyries vs Indiana Fever : 7 points à 3/7 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 21 minutes

Golden State Valkyries vs New York Liberty : 6 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking, 2/3 aux lancers, 3 passes en 16 minutes

Golden State vs Dallas Wings : 15 points à 6/8 au tir dont 0/1 du parking, 3/5 aux lancers, 2 rebonds et 5 passes en 22 minutes

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 passe en 9 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,6 points à 39,6% au tir dont 17,8% du parking, 84,5% aux lancers, 1,3 rebond, 2,1 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en 17,7 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle est l’une des leaders d’une équipe qualifiée pour les Playoffs pour sa première saison d’existence. En d’autres termes Janelle Salaün est déjà l’une des meilleures joueuses de WNBA et elle aussi pourrait bien prendre le challenge de la postseason avec énormément d’appétit. Ça promet.

Golden State Valkyries vs Indiana Fever : 10 points à 3/8 au tir dont 3/5 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 29 minutes

Golden State Valkyries vs New York Liberty : 10 points à 3/10 au tir dont 2/5 du parking, 2/2 aux lancers et 3 rebonds en 24 minutes

Golden State vs Dallas Wings : 19 points à 6/10 au tir dont 3/4 du parking, 4/5 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 37 minutes

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 15 points à 5/14 au tir dont 3/8 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 1 steal en 34 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,2 points à 40,9% au tir dont 36,5% du parking, 82,1% aux lancers, 4,9 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 26,7 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Elle a complètement bonifié le jeu de Golden State depuis son arrivée après l’Euro. Dominante au rebond et en défense, et surtout une capacité folle à donner du spacing et à rentrer ses tirs extérieurs. On dit rien, mais on aimerait bien voir ça en Équipe de France. Bref, on dit rien.

Golden State Valkyries vs Indiana Fever : 21 points à 8/12 au tir dont 5/8 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 32 minutes

Golden State Valkyries vs New York Liberty : 2 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking, 7 rebonds, 1 passe et 1 contre en 24 minutes

Golden State Valkyries vs Dallas Wings : 10 points à 4/10 au tir dont 2/4 du parking, 1 rebond, 4 passes, 1 steal et 3 contres en 30 minutes

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 15 points à 4/10 au tir dont 3/9 du parking, 4/4 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 2 steals en 34 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 9,5 points à 44,3% au tir dont 45,7% du parking, 93,8% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,5 contre en 23,4 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes