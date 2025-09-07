EuroBasket 2025 : France – Géorgie (14h15) commenté en live sur TrashTalk !

A grand évènement gros dispositif. Le huitième de finale de l’EuroBasket 2025 entre la France et la Géorgie sera commenté en live sur TrashTalk, histoire de donner de la force aux gars de Freddy Fauthoux !

L’histoire récente l’a prouvé, quand TrashTalk commente l’Équipe de France les dingueries sont de sortie.

Cet après-midi on remet donc le couvert, pour porter les Bleus vers une qualif pour les quarts de finale de l’Euro, et un match non pas face à la Serbie mais plutôt face à la Finlande. Mais step by step comme dirait Shakespeare, on joue celui-là face aux golgoths Goga, Mamu et autre Tornike, et ensuite on voit. Rendez-vous à partir de 14h pour préchauffer dans la bonne humeur, l’adresse est juste en dessous, venez comme vous êtes !

Rendez-vous ici même dès 14h !