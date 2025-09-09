Dans le premier quart de finale de l’EuroBasket 2025, la Turquie a conservé son invincibilité en dominant la Pologne sans vraiment trembler (91-77). Comme d’habitude, Alperen Sengun a fait du sale, mais c’est tout le collectif turc qui s’est montré solide.

Les stats de Turquie – Pologne

🇹🇷 91-77 🇵🇱

Portée par un Alperen Sengun en triple-double, mais aussi un collectif bien bien solide, la Turquie s’ouvre les portes des demi-finales de l’EuroBasket. Une première depuis 2001 !

Fin d’aventure pour la Pologne, qui n’a pas réussi à refaire l’exploit de 2022.

📸… pic.twitter.com/wpbwzONncE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2025

La Pologne aura tenu dix minutes. Le temps pour Alperen Sengun de se mettre en route.

Après un premier quart-temps où il a préféré enchaîner les caviars plutôt que scorer, le pivot des Rockets a pris les choses en main pour permettre à son équipe de créer l’écart. 27-13 pour la Turquie dans le second quart, durant lequel Sengun a un peu tout fait aux Polonais.

Les stats finales d’Alpi parlent d’elles-mêmes : 19 points, 12 rebonds, 10 passes et 3 interceptions, sans oublier de lâcher quelques dingueries en cours de route.

LA PASSE DE SENGUN EST FOLLE 😱😱pic.twitter.com/PHhAtAmDTB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2025

Triple-double pour Sengun, avec un collectif turc qui tourne bien, c’en était trop pour la Pologne. Les hommes d’Igor Milicic ont été plombés par les pertes de balle en première mi-temps, offrant des cadeaux en transition à une Turquie solide défensivement.

Jordan Loyd et Mateusz Ponitka (19 points chacun) ont eux mis trop de temps pour se mettre en route. Le premier a bien réussi à remettre son équipe sous la barre des dix unités en fin de match, mais la Pologne partait de trop loin. Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Sehmus Hazer ou encore Ercan Osmani ont tous planté les paniers qu’il faut pour briser les minces espoirs de comeback.

ALPEREN SENGUN VS POLOGNE :

🔸19 POINTS

🔸12 REBONDS

🔸10 PASSES

Le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triple-double à l’Euro.

📸 @EuroBasket pic.twitter.com/4zoXZMcG8H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2025

La suite

Pour la première fois depuis 2001, la Turquie disputera le dernier carré de l’EuroBasket, où elle affrontera soit la Grèce de Giannis soit la Lituanie, selon le résultat du match de ce soir. Peu importe l’adversaire, Alperen Sengun et ses copains peuvent nourrir de grosses ambitions.

Fin d’aventure par contre pour la Pologne, qui n’a pas réussi à réitérer son exploit de l’Euro 2022.