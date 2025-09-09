EuroBasket 2025, la preview de Lituanie – Grèce : plutôt 35 ou 53 points de Giannis Antetokounmpo ?

Le deuxième quart de finale de cet EuroBasket 2025 sera un Lituanie – Grèce. Pas de grands favoris, tout peut arriver. Bon après s’il y a un géant grec qui met 43 points, on pourra pas dire que c’est une énorme surprise.

Deux équipes au parcours assez similaire. Quatre victoires pour une défaite en phase de groupe, un huitième de finale maîtrisé de bout en bout sans jamais être inquiété. Autant on a eu pas mal de surprises dans cet Euro, autant ces formations lituanienne et grecque semblent presque être les plus irréprochables.

Pourtant, dans une confrontation qui devrait être équilibrée, difficile de se retirer de la tête l’impression de domination ahurissante qu’a laissé Giannis Antetokounmpo depuis le début de la compétition.

Giannis Antetokounmpo (37 PTS, 10 REB) dominates as Greece 🇬🇷 clinch their spot in the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/69ZZUg7DA0

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Un quasi double-double de moyenne à 30 points et 9,8 rebonds en quatre matchs, 72 % au tir (!!!), et le pire, c’est qu’il réalise ça en détente, en ne jouant « que » 28,8 minutes par rencontre. À titre comparatif, l’autre très gros poisson du tournoi Luka Doncic, en joue 33,4.

Un char d’assaut au milieu d’une floppée de Fiat 500, contre Israël (37 points), c’était une boucherie sans nom mais il faut aussi souligner que s’il a pu se ménager tranquillement, c’est parce que quand il est sur le banc, son équipe ne coule pas.

Côté lituanien, on manque peut-être d’une grosse star comme ça capable de prendre le match à son compte sans laisser aucune chance à l’adversaire. Est-ce que ça les rend foncièrement inférieurs ? Non, et on l’a vu contre la Lettonie, où Kristaps Porzingis a eu beau mettre 34 points et prendre 19 rebonds, Arnas Velicka et les siens n’ont jamais été inquiétés.

ARNAS VELICKA > ALEX CARUSO

The Baltic Mamba (21 PTS & 12 AST) with a career night to lead Lithuania 🇱🇹 to the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/gaTf26srcA

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Petite ombre au tableau quand même, la blessure de Rokas Jakubaitis en poule contre la Finlande. L’arrière du Bayern était très chaud sur ses quatre premiers matchs (17,3 points et 8,5 passes de moyenne). Son absence a été sans conséquence jusque-là, mais contre un adversaire plus dangereux ça pourrait porter préjudice.

Grosse confrontation à venir donc, avec certainement beaucoup d’intensité et de contacts bien rugueux. Réponse à toutes nos interrogations dès 16h !