France – Belgique (17h), commenté en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk

C’est le grand jour pour l’Équipe de France. Les Bleus démarrent leur Euro ce jeudi face à la Belgique, un match d’ouverture à bien négocier et qu’on se sentait obligé de commenter. Rendez-vous à 17h sur YouTube !

Le premier match d’une grande compétition internationale, c’est immanquable. Surtout quand on rencontre de vieux amis avec qui on partage un petit historique.

France – Belgique, c’est le premier épisode d’une nouvelle ère pour les Bleus, premier épisode qui sera donc commenté en direct par Alex et Bibi sur le canapé.

Venez nombreux, on devrait bien s’amuser !

Le lien pour soutenir les Bleus tous ensemble, c’est juste ici