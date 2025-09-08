Frédéric Fauthoux : « C’est un échec qu’il faudra assumer »

Battue par la Géorgie dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket, l’Équipe de France a quitté la compétition par la petite porte. Le coach Frédéric Fauthoux n’a pas hésité à parler d’échec, mais aussi d’enseignements.

On savait que ces Bleus – jeunes et inexpérimentés – n’étaient pas favoris de l’Euro. On savait que le manque de vécu collectif de ce nouveau groupe pouvait, à un moment donné, être rédhibitoire. Surtout au vu de l’accumulation des absents.

C’est bien ce qu’il s’est passé… mais beaucoup plus vite que prévu. On n’attendait pas forcément des Bleus qu’ils aillent en finale comme en 2022, voire même en demi-finale. Mais on ne s’attendait pas non plus à tomber contre la Géorgie dès les huitièmes.

« Il y a l’inexpérience de la gestion émotionnelle de ces matches » a déclaré Frédéric Fauthoux après la défaite, via Team France Basket. « On voulait mieux faire et j’espère qu’on se servira de ça pour être meilleurs sur les prochaines compétitions. »

Les prochaines compétitions, c’est évidemment la Coupe du Monde 2027, puis les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. De grosses échéances où la France devrait débarquer avec une bien plus grosse armada, symbolisée évidemment par Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly…

Cette génération en or va grandir, progresser. Oui c’est dur aujourd’hui, très dur, mais le plus beau est à venir ! 🇫🇷 pic.twitter.com/kmgJlIVwG7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2025

En attendant, il faudra digérer cette déception que représente l’EuroBasket 2025. Digérer et en tirer les enseignements. Notamment chez les jeunes joueurs (Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher…), qui ont pris de l’expérience pour la suite mais qui ont aussi compris l’exigence du haut niveau international.

Espérons que cet échec sera une étape fondatrice de futurs succès.