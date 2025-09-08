Officiel : Frédéric Fauthoux reste l’entraîneur de l’Équipe de France

Après la déception représentée par la défaite de l’Équipe de France face à la Géorgie, Jean-Pierre Hunckler, président de la Fédération Française de Basket-Ball n’a pas laissé la place au doute. Frédéric Fauthoux reste l’entraîneur des Bleus !

Frédéric Fauthoux a vécu sa première compétition international en tant qu’entraîneur de l’Équipe de France de basket-ball. Le résultat est une déception avec ce huitième de finale perdu face à la Géorgie, mais Jean-Pierre Hunckler, président de la FFBB refuse d’oublier les bonnes choses déjà réalisées par l’ancien coach de la JL Bourg.

Frédéric Fauthoux restera bien à la tête des Bleus.

« On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois », déclare Jean-Pierre Hunckler (président de la fédé) à @lequipehttps://t.co/S1GPhVBrgh

« Freddy » avait commencé son mandat par 11 victoires consécutives et a su créer un excellent état d’esprit tout au long de la préparation. Des éléments qui ont joué en sa faveur puisqu’au lendemain de l’élimination des Bleus, son maintien a déjà été annoncé dans l’Équipe :

« J’ai confirmé dès dimanche soir Frédéric Fauthoux, devant les joueurs et le staff, a ainsi livré le Roannais. Frédéric était marqué. Il se pose des questions. C’est quelqu’un de responsable. Il a parlé d’échec et a dit se mettre à la disposition des éventuelles décisions à prendre. J’ai pris la parole pour dire que l’on était dans un processus qui mène aux Jeux de 2028. On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois parce qu’il y a un échec avec des circonstances. J’ai donc renouvelé ma confiance à Freddy et tout son staff. » – Jean-Pierre Hunckler

Sauf immense surprise, le visage à la tête des Bleus ne changera pas avant la fin de l’olympiade. Frédéric Fauthoux a rassuré par la gestion de ses temps-morts, la plupart de ses rotations et son lien avec ses joueurs. Désormais, il faudra être capable de développer un jeu offensif plus léché et des solutions plus nombreuses en fin de match.

Source texte : L’Équipe