EuroBasket 2025 : quelles leçons pour l’Équipe de France ? Apéro TrashTalk

Au lendemain de l’élimination de l’Équipe de France face à la Géorgie, Alex et Bastien se sont assis sur le canapé pour tenter de répondre aux questions suivantes : quelles leçons retenir pour l’Équipe de France ? Comment s’en servir pour progresser ?

La défaite de l’Équipe de France de basket-ball a été une énorme déception, mais cet EuroBasket était, à la base, un tournoi de transition. Nouveau sélectionneur, nouvelle génération, l’objectif principale était de mettre en place des liens et des automatismes avant la Coupe du Monde 2027 et les Jeux olympiques 2028. Alors il faut se servir de cette déconvenue et en retenir les leçons. Alex et Bastien ont passé en revue tous les axes de progression des Bleus et comment transformer cette frustration en joie dans deux et trois ans !