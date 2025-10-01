WNBA : A’ja Wilson (35 points) et les Aces rejoignent le Mercury en Finales !

Au terme d’une série magnifique conclue par une rencontre décisive (et une prolongation), les Las Vegas Aces ont éliminé le Indiana Fever et se sont qualifiés pour les Finales WNBA. A’Ja Wilson et ses coéquipières retrouveront le Phoenix Mercury. Le premier match aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi.

Les Las Vegas Aces ont eu besoin de cinq rencontres pour se défaire du Indiana Fever malgré l’absence de Caitlin Clark. Et lors de ce cinquième match décisif – remporté 107 à 98 – c’est une prolongation qui a départagé les deux équipes. Odyssey Sims (27 points) et ses coéquipières se sont battues comme des lionnes, mais c’est bien la franchise de la Sin City qui retrouvera le Phoenix Mercury en Finales.

ACES ARE HEADED BACK TO THE FINALS ♠️

The @LVAces advance to the 2025 WNBA Finals presented by @YouTubeTV after winning the Semi-Finals 3-2 against the Indiana Fever!

Their last Finals appearance was in 2023 when they won it all!#WelcometotheW pic.twitter.com/AynZok1pe1

— WNBA (@WNBA) October 1, 2025

A’Ja Wilson a encore fait la différence. La MVP de la ligue a envoyé 35 points et 8 rebonds cette nuit, bien accompagnée par les 32 unités et 10 passes de Jackie Young. Les Aces menaient de huit points avant le dernier quart-temps et se sont faites peur avec le retour du Fever, mais cette victoire en prolongations démontre toute la solidité mentale de ce groupe.

Jackie Young and A’ja Wilson were in perfect sync in the @LVAces Game 5 OT WIN to advance to the Finals!

♠️ A’ja Wilson: 35 PTS | 8 REB | 5 AST | 4 STL | 4 BLKS

♠️ Jackie Young: 32 PTS | 10 AST (playoff career-high) | 4 REB 4 3PM#WelcometotheW | WNBA Playoffs | @Google pic.twitter.com/q0ghRAJzTJ

— WNBA (@WNBA) October 1, 2025

Les Aces comptent deux titres dans leur histoire, en 2022 et 2023. Elles ont l’occasion de rajouter une troisième couronne à leur palmarès tandis que le Phoenix Mercury visera la quatrième (la première depuis 2014).

Le premier match de ces Finales aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi à 2h00 du matin et c’est une série au meilleur des sept qui départagera les deux équipes. Alors qui triomphera après cette magnifique saison WNBA ?