Seth Curry rejoint son frère aux Warriors !

Maintenant que le dossier Jonathan Kuminga s’est enfin réglé chez les Warriors, d’autres signatures arrivent (enfin) du côté de la Baie de San Francisco. Parmi elles ? Celle d’un certain Seth Curry, frangin de Steph !

Les frères Curry sous le même maillot, c’est désormais une réalité !

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), Seth Curry vient en effet de signer un contrat d’un an avec les Warriors. Contrat qui semble néanmoins non garanti car ce serait un deal « Exhibit 9 » (d’après Marc Stein), autrement dit un contrat pour le camp d’entraînement.

L’avenir nous dira combien de temps Seth Curry reste aux Warriors mais une chose est sûre, lui et Steph vont pouvoir se faire d’énormes concours de shoots lors des trois semaines à venir.

The real splash bros 🍿 pic.twitter.com/YHCCvsEml9

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 1, 2025

Si Seth Curry n’a évidemment pas eu la carrière de son grand frère, il reste l’un des meilleurs shooteurs en NBA avec 43,3% de réussite à 3-points en carrière.

La saison dernière, dans sa ville natale de Charlotte, Seth a joué 68 matchs dont 14 comme titulaire, pour 6,5 points de moyenne à 45,6% du parking.

À lire également :