LeBron James (Lakers) absent pour les matchs de pré-saison ?

Les Lakers ont officiellement commencé leur camp d’entraînement hier, mais sans LeBron James. Le King va y aller mollo pendant la préparation et pourrait même manquer l’intégralité de la pré-saison.

Névralgie aux muscles fessiers. C’est la raison officielle expliquant pourquoi LeBron est resté sur la touche pour le début du training camp des Lakers. Rassurez-vous, le King va bien, lui qui s’est pointé sur le stream de Kai Cenat pour prendre du bon temps hier. Néanmoins, son absence est probablement un signe des choses à venir.

En effet, si l’on en croit l’insider Dave McMenamin (ESPN), patience et précaution sont aujourd’hui les mots d’ordre à Los Angeles concernant LeBron James. Un ordre qui aurait directement été transmis à la franchise par le camp du King.

“LeBron’s camp has spoken to the Lakers and they said, let’s be overly cautious with LeBron.”

22 saisons dans les pattes, bientôt 41 ans, des bobos en fin de saison dernière (pied, genou), et la volonté d’aller loin en Playoffs dans quelques mois, voici autant de raisons qui expliquent pourquoi Bron Bron ne va rien forcer au camp d’entraînement et lors de la pré-saison.

Si son coach J.J. Redick espère le voir participer à au moins un match de préparation (sur six), l’objectif est ailleurs : monter progressivement en puissance pour être prêt le 21 octobre, lors du premier match de saison régulière contre les Warriors.